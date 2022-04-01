Мнение: Почему они пытаются вернуться

Польша не является самостоятельной страной, руководители Польши подчинены Вашингтону. Польские политические элиты могут иногда проявлять самостоятельность, но только в известных границах, в рамках субординации: спорить с начальником, отлынивать от неприятных поручений, поступать по-своему в мелочах. Так как иерархия не жёсткая, американские управляющие закрывают на глаза на мелкие грехи своих верных прихвостней.

Главная задача Польши, — и тут ничего не изменилось со сталинских ещё времён, — быть американским плацдармом для атак на Россию. Пока что не в военном смысле, а в экономическом и политическом: торпедировать торговлю России с Евросоюзом, окормлять пятую колонну в России и Белоруссии, а также поддерживать и спонсировать русофобию в так называемом «поясе баттхёрта» (butthurt belt), то есть среди стран, которые лежат между бСССР и остальной Европой.

На днях премьер-министр Матеуш Моравецкий с гордостью заявил, что Польша устанавливает стандарты, поэтому «то, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято, как очевидность»:

https://ria.ru/20220330/rusofobiya-1780834961.html

Я посмотрел польские СМИ — да, действительно, цитата верная, именно это господин Моравецкий и сказал, «to co kiedyś nazywano rusofobią, dziś jest mainstreamem».

Теоретически господин Моравецкий в текущем конфликте между Соединёнными Штатами и Россией мог быть за нас, так как он наполовину еврей, и многие его родственники погибли от рук гитлеровских пособников: тех самых, в чью честь ставленники американцев переименовывают улицы. Однако когда польскому политику звонят из Вашингтона, тот выпрямляется во весь рост и берёт под козырёк. После чего мы читаем в СМИ торжествующий отчёт премьера, согласно которому русофобия стала уже в Польше стандартом.

От каждого рядового поляка требуется сейчас значительное усилие, чтобы сохранять адекватность — на протяжении более чем 30 лет их накачивают через СМИ иррациональной ненавистью к России. К чести поляков замечу, что удивительно многие сопротивляются пропаганде. Если я встречу рядового поляка на турецком курорте, я вполне могу рассчитывать или на нейтральность или даже на дружелюбное отношение. Многим из них не нравится то жалкое состояние, в котором находится сейчас Польша, так что в текущем конфликте они поддерживают Россию, а не США.

К сожалению, значительный процент поляков всё же считает нужным проявлять русофобию. Некоторые искренне считают нас своими врагами, другие пытаются извлечь выгоду из участия в одобряемой сверху травле врагов нации.

Сильно задевший россиян пример — польская игровая студия CD Project Red, создавшая того самого «Ведьмака», игру в антураже славянского фэнтези. Малоизвестный коллектив вырос в крупную, всемирно известную компанию благодаря сообществу фанатов из бСССР, прежде всего из России. На протяжении 15 лет мы поддерживали поляков, в том числе и напрямую, «голосуя рублём» за их игры и прощая их многочисленные ошибки. А месяц назад CD Project Red выступил с резким антироссийским заявлением, обозначив Россию и Белоруссию как врагов. Также компания остановила продажу своих игр в наших странах. Русское сообщество расценило это как предательство:

https://medialeaks.ru/0303mlv-txt-witcher/

https://www.ixbt.com/live/games/gsc-i-cdpr-ne-uchatsya-nichemu-nekotorye-i-uchitsya-ne-hotyat.html

Казалось бы, всё ясно. Польская студия стала крупной и известной, завоевала мировую славу. Мнение русскоязычного сообщества она может безопасно для себя игнорировать. С политической точки зрения быть русофобом весьма выгодно как в Польше, так и в США. Напротив, продолжение отношений с Россией может стать токсичным, спровоцировать травлю компании в Твиттере. Про моральную сторону вопроса я даже не упоминаю, этот аспект проблемы руководителей CD Project Red явно интересует в последнюю очередь.

И всё же, несмотря на всё вышесказанное… CD Project Red пытается сохранить связи с фанатами из России, которых она предала. Вот что студия написала игрокам:

https://ixbt.games/news/2022/03/21/cd-projekt-prokommentirovala-ostanovku-prodaz-svoix-igr-v-rossii-no-russkie-igroki-uze-sdelali-svoi-.html

«За последние дни мы получили очень много ваших писем и вопросов и хотим прояснить ситуацию с поддержкой русскоязычного сообщества.

Мы остаемся на связи и будем делиться с вами важными новостями. Мы также продолжим оказывать техническую поддержку, а наш комьюнити-менеджер, как и прежде, будет помогать вам в комментариях.

Мы знаем, что сейчас у вас много вопросов о том, как работают уже купленные игры и что будет с обновлениями — мы готовим для вас страницу с подробными ответами.

В последнее время наши группы в социальных сетях стали местом для жарких дискуссий и обсуждений — мы очень умеренно их модерировали, понимая всю сложность текущей ситуации и ваше желание высказаться. Но мы хотим напомнить, что в наших сообществах действуют определенные правила (можно найти в описании группы), и мы просим учитывать их перед публикацией комментариев».

Пожалуй, поезд уже ушёл. Свою репутацию в России польская студия испортила капитально, пассивно-агрессивными репликами в твиттере её не восстановить. Игроки отреагировали на сообщение CD Project RED с холодным презрением, указав полякам на их лицемерие цитатой из их же собственного «Киберпанк 2077». Опять-таки, продажи своих игр в России студия не возобновила, и это показывает, что она по-прежнему считает нас своим врагом… на котором, впрочем, можно будет заработать немного злотых, когда настанет подходящий политический момент.

Но тут любопытно другое. Как видите, даже хладнокровные русофобы из CD Project RED, которые первыми встали к ноге дядюшки Сэма, чтобы демонстративно лаять в сторону России, заботятся о том, чтобы оставить себе пути для отступления. Нормальные же компании, руководство которых не страдает от русофобии, антисемитизма и тому подобных болезней, изначально отнеслись к санкциям как к досадной помехе, которую следует аккуратно обойти.

Мои коллеги-предприниматели говорят, что сейчас в России и вокруг России прорастает огромное количество бизнес-цепочек, которые позволяют компаниям с Запада работать с нами по-прежнему, только под другим именем или через другие юрлица. Кто-то переоформляет бизнес на российские фирмы, кто-то организует поставки через Казахстан, кто-то придумывает другие комбинации.

Терять 150-миллионный рынок мало кто не хочет, особенно с учётом далеко идущих последствий. К примеру, кроме России есть ещё и 6 млрд человек, живущих в не-Западе: Китай, Индия, Бразилия и так далее. И как полагаете, кого условные китайцы предпочтут в качестве партнёра — компанию, которая при первых признаках проблем с заливистым лаем рвёт долгосрочные контракты, или компанию, которая до последнего пытается защищать свои отношения с попавшим под санкции клиентом? У всех крупных компаний есть биография, послужной список. Предательство клиентов является для компании серьёзным пятном на репутации, с такими компаниями стараются важных дел не иметь.

Россия очень большая, мы бы выдержали санкции в любом случае. Раз уж санкции не смогли серьёзно повредить ни КНДР, ни Ирану, мы уж тем более смогли бы их перенести.

Но оказалось, что всё ещё лучше, чем мы ожидали. Контроль Запада над своим бизнес-сообществом довольно слаб. Поэтому западный бизнес вовсю помогает сейчас россиянам ломать санкции — если не напрямую, то как минимум закрывая глаза на посредников, которые везут товары в Россию обходным путём.

И, да, по поводу ушедшего из России Maersk, датского контейнерного перевозчика. Мне кажется, будет справедливым, если мы отлучим Maersk от Северного морского пути и от Никарагуанского канала. Но только не сейчас, — сейчас там ещё только идёт строительство, — а лет через 10-20, когда вся инфраструктура будет готова, и по этим маршрутам пойдут десятки миллионов TEU.