Германия заменит российский газ навозом

Германия решила снизить зависимость от российского газа при помощи навоза и мусора с ферм. Полученный таким путём биогаз заменит опасное ископаемое топливо.

Одна электростанция, работающая на биогазе, уже работает в деревне Риббек. Она состоит из нескольких источающих неприятный запах цилиндров, в которые ссыпают тонны органических отходов, таких как навоз и трава. Под воздействием бактерий мусор начинает выделять метан. Мощностей подобного мини-предприятия хватает, чтобы полностью обеспечить электричеством 20 деревенских домов.

Для наращивания производства биогаза в Германии необходимо снять ряд ограничений, препятствующих развитию отрасли. По прогнозам экспертов, в долгосрочной перспективе энергией из навоза и компоста можно компенсировать две трети мощности «Северного потока-2», сертификация которого была приостановлена.

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