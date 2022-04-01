Бывшие – Личное мнение

Ольга Бузова — наша Оленька-гОленька — почему постоянно вспоминает бывших. Причём, не хорошим словом, а обзывается, высказывает претензии и так далее.



Фото: Соцсети

Конечно, трудно ждать, что на гОленьку польстятся только хорошие люди, но ведь и плохими все быть не могут.

Я тут подумала: вот у меня в окружении все, если и говорят про бывших, то только хорошее.

Нет такого, что «ах он козлина»!

Да, люди встречаются, расстаются-расходятся. На это есть миллион причин, но почему-то у гОленьки всегда одна — то Дава ей не такой, то Тарасов?

При этом тот же Тарасов спокойно живёт с новой женой, рожают детей и ту всё устраивает. Дава тоже с кем-то живёт, наверное.

Мне кажется, что все твои бывшие говорят о тебе — какие они, такая и ты. И если уж ты ругаешь их всех подряд без разбора, то проблема, вероятно, в тебе, а не в них.

А какие у вас бывшие? Есть что сказать о них?

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