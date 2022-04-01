МО: ВКС РФ за день уничтожили 40 украинских военных объектов

Российская оперативно-тактическая авиация за день уничтожила 40 украинских военных объектов, включая один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1» и пусковую установку комплекса «Оса», сбили вертолет Ми-24 и четыре украинских беспилотника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 40 военных объектов Украины. Среди них – два зенитных ракетных комплекса, в том числе один ЗРК «Бук-М1» в районе Мурахово и одна пусковая установка «Оса» в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ», – приводит ТАСС слова Конашенкова.

Также средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 в районе Гуляйполя и четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах: Новомихайловка, Изюм и Харьков, отметил представитель Минобороны.

Ранее в Минобороны заявили, что штаб группировки украинских войск уничтожен ударами крылатых ракет «Оникс» комплекса «Бастион» в районе населенного пункта Шахтерское.

Также Игорь Конашенков сообщал, что подразделения ЛНР в ходе наступления блокировали окраины населенных пунктов Кременная и Метелкино.

Авиация ВКС РФ за сутки уничтожила 52 военных объекта Украины, в том числе зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1» и радиолокатор наведения ЗРК С-300.

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