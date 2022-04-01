Глава ДНР: Желание быть ближе к РФ начало реализовываться
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«Наше желание быть как можно ближе к РФ в связи с признанием и последующими событиями начало реализовываться», – сообщил газете ВЗГЛЯД глава ДНР Денис Пушилин.
На вопрос о возможности рассмотреть вхождение ДНР в состав Российской Федерации после освобождения всей территории республики, Пушилин ответил, что сейчас в республике заняты насущными проблемами, связанными с освобождением Донбасса.
«Уверен, остальное – дело времени. Каким образом, это уже дело второе, главное – историческая справедливость восстанавливается», – сказал заявил он.
Пушилин ранее заявил, что Донецкая народная республика изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации.
Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее также заявил, что в ближайшее время может пройти референдум по поводу вступления республики в состав России.
А в среду президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что республика намерена предпринять юридические шаги о вхождении в состав РФ в скором времени.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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