«Единая Россия» и «Белая Русь» подписали соглашение о сотрудничестве

В преддверии Дня единения народов РФ и Белоруссии секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и председатель республиканского объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько подписали соглашение о сотрудничестве.

Турчак подчеркнул, что это взаимодействие – прекрасный пример того, на каких принципах отношения должны строиться между соседними странами.

«Мы помогаем друг другу поступательно развиваться и поддерживать социально-экономическую стабильность. Непростые времена общей истории сплотили российский и белорусский народы, закалили наше единство. Мы столкнулись с колоссальным политическим и санкционным давлением со стороны коллективного Запада. В нынешних условиях мы должны еще больше сплотиться и направить дополнительные усилия на укрепление суверенитетов, обеспечение экономической безопасности наших государств. Уверен, что подписание соглашения о взаимодействии откроет новую страницу в истории наших отношений, послужит основой для скоординированной работы в интересах наших народов», – приводятся слова секретаря Генсовета партии на сайте ЕР.

Турчак также отметил важность участия «Единой России» и «Белой Руси» в реализации 28 союзных программ по интеграции.

В свою очередь, Давыдько отметил значимость экономической интеграции двух государств.

«Очень важно, что на это есть полная решимость и политическая воля наших лидеров. Развиваются совместные проекты во всех сферах деятельности. Очень хорошо, что президенты, правительства и промышленные организации сотрудничают, но очень важно и то, что дружат народы», – сказал он.

Напомним, 24 июня 2019 года состоялось подписание протокола о консультациях между «Единой Россией» и РОО «Белая Русь». Теперь сотрудничество закреплено подписанием соглашения.

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