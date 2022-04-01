 

Правнучка королевы Миа Тиндалл может стать секретным оружием королевской семьи

01.04.2022, 19:06, Разное
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Принцесса Анна на следующей неделе отправляется в Сидней, где ей предстоит открывать королевское пасхальное шоу. Эта поездка вызывает у королевской семьи плохие предчувствия. Опрос, проводившийся несколько месяцев назад, показал, что, если бы в стране провели референдум о смене политического строя, австралийцы без колебаний отказались бы от “услуг” Елизаветы II, формально являющейся главой этой страны. А негативные отзывы о карибском турне принца Уильяма и Кейт Миддлтон были подхвачены австралийскими республиканцами, которые решили возобновить попытки освободиться от британской монархии в год платинового юбилея королевы.

Принцесса Анна, ее внучка Миа и дочь Зара Тиндалл

Но хорошенькая восьмилетняя Миа, взволнованно машущая рукой кузине Шарлотте на панихиде по герцогу Эдинбургскому, может, по мнению британских журналистов, растопить даже самые холодные сердца. Рядом с ней 71-летняя принцесса Анна будет казаться любящей бабушкой, живущей в доме в Гэткомб-парке в Глостершире, а не королевская дочь, прибывшая со специальной миссией из Лондона. Что касается родителей маленькой Мии, они никогда не скрывали своей любви к Австралии и используют любую возможность туда поехать. Несколько лет назад Зара Тиндалл рассказала в интервью австралийскому женскому журналу, что именно во время отдыха в этой стране Миа полюбила плавать. А ее муж Майк признался: 

Мне нравится образ жизни в Австралии – возможность рано вставать, ходить на пляж, брать детей с собой к океану – это здорово. Никто никуда не торопится. По-моему, это отличное место, и нам оно очень нравится. 

В одном из интервью супруги не исключили возможность переезда в эту страну. А поскольку визит принцессы Анны приходится на школьные пасхальные каникулы, не исключено, что вся семья Тиндаллов приедет вместе с ней. 

Майк и Зара в АвстралииМиа Тиндалл и ее бабушка принцесса Анна



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