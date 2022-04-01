 

Дачников за нарушения будут штрафовать дроны-ревизоры

01.04.2022, 18:57, Разное
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За невыполнение ряда обязательств российских дачников в новом сезоне ждут штрафы. Юрист Михаил Паюшин рассказал о нарушениях, за которые дачникам придется раскошелиться.

Отслеживать нарушения на приусадебных участках теперь будут не только после жалоб соседей, но и регулярно с помощью дронов. Такие “ревизоры” будут облетать участки и фотографировать их сверху. Их видеокамеры будут передавать информацию в надзорные органы. Уведомление о нарушениях будут рассылать на адреса владельцев участков.

Правозащитник подчеркнул, что такие дроны ни в коем случае нельзя сбивать, так как за это в законе предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей.

К нарушениям согласно новым законам относятся заросшие сорняками участки. Особенно строго теперь относятся к борщевику, который представляет опасность для людей. В Подмосковье за борщевик на участке предусмотрен штраф размером в пять тысяч рублей, в других регионах – 500 рублей.

Также закон запрещает открывать на сельскохозяйственных участках автомастерские, фермы или открывать бизнес. За это дачникам придется заплатить от пяти до десяти тысяч рублей. Помимо этого собственнику земли за нарушения придется заплатить налог по повышенной ставке.



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