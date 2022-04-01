Мнение: Замена SWIFT в торговле с Индией, кто станет президентом США и Япония про «оккупацию Курил»

1. Россию пугали катастрофой после отключения от западной межбанковской системы СВИФТ, но вот прошёл месяц, и катастрофы не произошло. Оказалось, что наладить собственную систему межбанковских сообщений и подключить к ней наших основных торговых партнёров – вполне решаемая задача. С Китаем, Белоруссией, Казахстаном изначально никаких особенных проблем не ожидалось, а теперь мы присоединили к этому процессу ещё и Индию:

https://lenta.ru/news/2022/03/31/indor/

Россия и Индия, по-видимому, закончили работу над созданием аналога SWIFT для упрощения расчетов между странами, пишет индийская газета Economic Times со ссылкой на источники.

Разработкой занимались, по данным газеты, российский банк ВЭБ.РФ и Резервный банк Индии. Новой системой будут пользоваться штаб-квартиры обоих учреждений.

Предполагается, что запуск состоится в течение недели. Механизм должен позволить обеспечить эффективную передачу информации о торговле в рублях и рупиях.

30 марта Bloomberg сообщало, что правительство Индии рассматривает предложение России об использовании в качетве альтернативы SWIFT Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) от российского Центрального банка. Указывалось, что СПФС могла бы использоваться при проведении взаимных расчетов на фоне стремлений Дели закупать у России нефть и оружие.

Впрочем, будем справедливыми. Большое спасибо стоит сказать не только нашим банковским работникам, но и американцы. Если бы не их санкционная агрессия 2014 года, после которой Россия начала готовиться к санкциям всерьёз, сейчас бы нам было гораздо сложнее.

2. Рейтинг Джо Байдена рекордно упал. Геополитические поражения среднему американцу не так важны, а вот непомерный рост цен на бензин в стране, где искусство вождения автомобиля впитывается с молоком матери, вызывает бурное возмущение. Не исключено, что на следующих выборах снова победит Дональд Трамп:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/tramp-by-vyigral-vybory-prezidenta-esli-by-oni-sostoialis-v-nyneshnih-usloviiah-62440f40486f73358299a459

Трамп бы выиграл выборы президента, если бы они состоялись в нынешних условиях.

Опрос Harvard CAPS-Harris Poll показал преимущество экс-президента Дональда Трампа перед его оппонентом и действующим президентом-демократом Джо Байденом. Так, за республиканца готовы проголосовать 47% избирателей, а за демократа только 41%. Около 12% избирателей пока не определились. В опросах с вице-президентом Камалой Харрис Трамп выигрывает еще больше — 49% против 38%.

Опрос, конечно же, еще ранний, но в преддверии выборов в сенат этой осенью он показывает слабеющие позиции демократов и усиление поддержки Трампа и республиканцев. Пока неизвестно, пойдет ли Байден на второй срок, однако о своем желании баллотироваться он уже заявлял. Трамп также намекает о своем участии, причем 59% избирателей-республиканцев хотят, чтобы он снова боролся за кресло президента.

Конечно, было бы забавно посмотреть, как Трамп вернётся и поквитается с забанившим его Твиттером, а также с другими его многочисленными недругами из леволиберальных американских элит.

Однако до президентских выборов ещё два с половиной года. За это время, с одной стороны, Байден перевалит за 80-летний рубеж и наломает ещё немало дров (республиканцы уже поговаривают о необходимости его импичмента). Но, с другой стороны, за два года противники Трампа наверняка успеют подготовить новые масштабные искусственные скандалы, чтобы подорвать рейтинг экс-президента и помешать его возвращению в Белый дом.

Впрочем, если Трамп всё-таки вернётся, США это уже не спасёт. Возможно, внешняя политика при Трампе-2 и станет чуть менее провальной, возможно он даже сможет нормализовать цены на топливо путём отказа от зелёного курса и снижения градуса конфликтов со странами-поставщиками. Однако общую социально-экономическую деградацию и скатывание США к неизбежной финансовой катастрофе остановить уже не получится.

3. Японцы начали шипеть и хищно скалить зубы в сторону России:

https://lenta.ru/news/2022/03/31/kurily/

Власти Японии вернули формулировку о том, что Южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией». Эти слова появились в «Синей книге по дипломатии» за 2022 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Власти страны снова назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными».

«Стало известно, что в части касаемо северных территорий было возвращено резкое выражение о том, что это “территории, которые являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированные Россией”», — подчеркивается в сообщении агентства.

В сухопутной войне современной России никто противостоять не может (разве что Китай, однако китайцы наши союзники). Нельзя исключать, что США, пытаясь отыграться за свои предыдущие провалы, попытаются заставить японских вассалов развязать морскую войну с Россией.

Как показывает история, перспектива ядерной бомбардировки Японии американцев не пугает. Попытка мгновенно высадиться крупным японским десантом и быстро занять острова, в расчёте на то, что Россия побоится отвечать, может показаться привлекательным планом для американских стратегов.

Россия может эффективно ответить на такой шаг и с помощью неядерного оружия, флотом и авиацией. Однако американцы, могут позволить японцам усилить их флот и нарастить ВВС.

Вопрос только в том, продержатся ли США те 15-20 лет, которые будут нужны японцам, чтобы создать что-то похожее на боеспособную армию.