Мнение: Уесть Газпром!

Вообще – очень странная история с этой “оплатой в рублях”. Поскольку платить за газ в рублях все дружно отказались, всё это “революционное” предложение Путина быстро превратилось в какую-то жалкую профанацию, при которой для собственно европейцев, по сути, вообще ничего не изменилось: они как платили за газ в евро, так и платят. Просто они платят в евро не напрямую Газпрому, а Газпромбанку – а уже тот как бы “конвертирует” полученные евро в рубли на бирже, и отдает Газпрому рубли.

Какой в этом смысл? Смешно сказать, но, похоже, главная цель всей схемы – обуть… Газпром! В самом деле: ведь практически одновременно с “предложением Путина” насчет “перехода на рубли” в стране организовали спешное “выправление курса рубля” – попросту говоря, массированное завышение курса нац.валюты, которое в нынешних условиях (полного “военного” контроля над своими и уходом с торгов всех “чужих”) устроить легче легкого… Ну и понеслась – 90, 84, 83. А ведь было-то 120!

Спрашивается, кого таким образом кидают? Ответ очевиден – Газпром! Так бы он получил евро и сам бы решал, что с ними делать. А так у него отбирают всю валютную выручку целиком, а взамен отдают ее в рублях и по явно заниженному курсу! А если они дальше станут занижать курс доллара? 83, 70, 50, 20, 1… Один рубль за один евро! Газпром продает газ по 2000 евро за 1000 кубов, а на счета будет получать 2000 рублей за 1000 кубов. Ну, естественно, в виртуальном царстве “виртуального курса Банка России”.

А за окном на реальном рынке курс так и будет 200 р. за доллар, против рынка-то манипуляции бессильны.