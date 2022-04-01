Урбанист Резников назвал транспортную реформу в Петербурге недоработанной

Транспортная реформа, стартовавшая в городе на Неве 1 апреля, принесла множество проблем петербуржцам. Чиновники не смогли подготовить город к нововведениям: не хватает заправок, пересадочных узлов и водителей.

Реформа предполагала запуск более чем 2400 новых автобусов, работающих на сжиженном газе, но в Петербурге есть только одна такая заправочная станция. Заправок с КПГ побольше, сейчас работает 15. К 2024году планируются построить ещё 10. Чтобы перейти на новые виды топлива, городу нужна подготовка. На обустройство инфраструктуры уйдет около двух лет. Заправки для автотранспорта, работающего на СПГ, нужны уже сегодня. Чиновники попытались спасти ситуацию и выпустили 400 автобусов на КПГ и только часть машин на СПГ. В июне появится ещё 700 автобусов на СПГ. Велика вероятность, что ездить им будет просто не на чем.

В Смольном уверяли, что город готов к реформе на 80%, однако эксперты утверждают, что это не так. Они говорят, что чиновники подготовили город максимум на 25%. Возможно, это происходит из-за лоббирования интересов частных компаний в отрасли.

Муниципальный депутат МО «Смольнинское» Константин Хрщонович прокомментировал эту ситуацию. Он сообщил, что нехватка заправочных пунктов негативно скажется прежде всего на экономической части транспортной реформы.

«Для многомилионного города их [газовых заправок] недостаточно. Если смотреть габариты Санкт-Петербурга, которые имеют разную конфигурацию, даже если они в разных местах находятся эти заправки, все равно они не будут удовлетворять потребности, будет большой прогон в холостую. Чтобы проехать до заправки, потом от заправки до маршрута и так далее. Это отрицательная логистика», – заметил эксперт.

В целом специалисты уверены, что город не готов к переходу на новую транспортную систему. Замена одного вида автобусов на другой должна учитывать в первую очередь интересы петербуржцев, а не перевозчиков.

Специалист по транспортному развитию территорий Института территориального планирования «Урбаника» Илья Резников отмечает, что сама формулировка сути транспортной реформы вызывает множество вопросов.

«Пока мы просто говорим, что должны заменить основную часть маршруток. Но задача реформы в перспективе должна ставиться не так. Нужно в принципе оптимизировать сеть транспорта. Была советская сеть, которая в свое время была неплохо проработана, обдумана и обсчитана. Потом на протяжении 25 лет у нас сеть фактически была хаотичной. И сейчас речь идет о том, что мы пока просто меняем маршрутки на что-то, да еще и не все. Поэтому сеть есть куда развивать», – отметил эксперт.

Также, по его словам, нужно провести серьезную работу по строительству выделенных для общественного транспорта полос.

«Городу нужно больше выделенных полос и делать их нужно там, где есть наибольшие проблемы. Потому что сейчас у нас зачастую “выделенки” делают там, где это максимально просто, где есть для этого место. Нарисовать краской на асфальте – это просто, а на самом деле их нужно строить, где они необходимы, где автобусы больше теряют времени в пробках», – высказался специалист.

Сейчас городу необходима налаженная система транспортно-пересадочных узлов. Однако в администрации Смольного не продумали такую схему. Чиновники сконцентрировались на замене автобусов, убрали маршрутки и возможность расплачиваться наличными. В администрации могли бы применить опыт других стран и городов, однако петербургские власти решили идти другим путем. Есть опасность, что такие «эксперименты» могут обернуться настоящей катастрофой для горожан и транспортной системы в целом.