Мнение: Конфликтоген

Друзья, многие просятся в комментаторы ТГ.

Я не добавляю туда по одному. Следите за объявлением очередного набора для новой группы.

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Сейчас предлагаю обсудить такую тему.

Самый главный пробел, который я увидела в комментариях здесь и там последнее время – это отсутствие понимания, что такое равные отношения.

Сейчас уточню пару моментов и задам вопросы, чтобы пробел стал очевиден и вам тоже.

1. Многие считают, что равные отношения, это когда оба могут свободно заходить сверху. Им кажется, что быть на равных – это свободно позволять себе нарушения границ. Им кажется, что равенство – это когда можно не церемониться.

Равенство путается с фамильярностью.

На самом деле, в равных отношениях границы должны блюстись особенно тщательно.

Равные отношения означают, что возможности сторон примерно равные, и ни одна сторона не согласится подчиняться другой. Поэтому любой заход сверху воспринимается остро и пресекается сразу.

А если учитывать, что у большинства людей есть корона и у многих большая, очевидно, что все почти переоценивают свои возможности и преуменьшают возможности другой стороны, поэтому малейший заход сверху второго воспринимается с повышенным гневом.

Когда-то Курт Левин показал в эксперименте, в каком случае у людей возникает ярость и вспышка сильного гнева.

Это происходит в ответ на возникшую преграду, когда причина преграды кажется несерьезной.

То есть когда преграду чинит некто объективно могучий, гнева не возникает, а вот когда мелочь какая-то влезает под ноги и чинит препятствия, вспыхивает гнев.

Эволюционно вспышка гнева – это стремление быстро и полностью подавить более слабого противника.

Именно поэтому два равных в коронах кидаются друг на друга с яростью и кулаками.

Иногда это бывает и у неравных, если у более слабого корона больше.

Тот, кто оценивает противника как более сильного, гнев не испытывает.

Даже к равному противнику, бросающему вам вызов, гнев будет весьма сдержанным.

А вот к обнаглевшей мелочи пузатой – да.

Поэтому, когда вы гневаетесь на партнера, причины реальной может быть три.

1) Он намного слабей, но заходит сверху.

2) Вы равны, но вы считаете его слабей, а он заходит сверху.

3) Вы слабей, но считаете его намного слабей.

Вопрос №1: по каким критериям можно оценить и сравнить силу свою и партнера?

Следующий момент.

Многие настолько привыкли заходить сверху или снизу, что обращаться на равных совсем не умеют и даже не представляют, как это выглядит. Они уверены, что обращаются на равных, когда заходят сверху, а ответ на равных другого представляют как его обращение снизу.

То есть мало того, что из-за короны многие не способны оценить и сравнить преимущества своей и другой стороны, так еще и правильно выбрать позицию, соразмерно реальному положению, никто почти не может, а что и не хочет, считая, что всегда надо вести себя намного наглей, чем можешь себе позволить.

Типичный заход сверху – это 4 главных верхних багов:

1) командовать (Штурман), 2)поучать (Училка), 3)контролировать (Ищейка), 4) приводить себя в пример (Выскочка).

Вот четыре запрещенных манеры в равных отношениях, которые грубо нарушают границы.

Но большинство людей не способны увидеть свои нарушения, зато часто видят эти нарушения у другой стороны, даже если их нет.

И очень часто, когда человеку кажется, что второй ему командует, его поучает, контролирует, приводит ему себя в пример, это возбудились его собственные зеркальные баги.

Может быть Штурман у партнера есть, но невелик, а Штурман самого человека взбешен тем, что вместо выражения готовности подчиняться, ему командуют.

Если бы он сам не ждал подчинения, он бы так не бесился.

То же самое с поучением, контролем, примером.

Сейчас письма начнем разбирать, где все конфликты по такому сценарию.

А пока, вопрос №2, приведите примеры и объясните, почему так получается.

В примерах должно быть две фразы. 1-я – посыл партнера, который становится конфликтогеном, 2-я – ответ самого человека, который инициирует конфликт. В примерах должно быть понятно, что партнер обращается миролюбиво, в границах или немного мимо, это не так важно. А вот человек воспринимает фразу партнера как оскорбление или вызов, видит в обращении верхний баг, и его зеркальный баг сильно возбуждается. Чем сильней, тем для примера лучше, но можно разную степень возбуждения бага приводить.