Мнение: Отвод войск под Киевом

Отвод войск под Киевом

Появились кадры с ВСУшниками в Бородянке. По всей видимости отвод войск от Киева действительно осуществляется в направлении границы с Белоруссией, откуда идет переброска войск под Харьков и Изюм перед предстоящей операцией против основной группировки ВСУ на Донбассе.

Что можно сказать по этому поводу отвода войск от Киева.

Если предстоящая операция на Левобережье завершится разгромом ВСУ, то все будут говорить о продуманном плане Генштаба.

Ведь по официальным заявлениям, бросок под Киев был нужен для сковывания сил на первом этапе, а сам штурм Киева не планировался. Теперь вот объявили, что целью 2-го этапа (по словам Шойгу), является разгром основных сил ВСУ на Донбассе.

Ну вот если их сейчас разгромят (то есть наполнят содержанием те красные стрелочки к трассе Донецк-Павлоград, которые я показывал еще в первой половине марта), то тогда действительно все будет выглядеть как четкое следование плану.

А вот если задачу по разгрому ВСУ на Левобережье решить не удастся, тогда уже вряд ли получится говорить, что все идет по плану.

Так что остается дождаться начала операции и посмотреть на реализацию тех целей, которые наметил Генштаб. Полагаю, ответы на все вопросы мы получим в ближайший месяц.

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PS. Карта по версии МО Франции

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