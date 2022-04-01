Мнение: Внимание, это важно! Что случилось в Белгороде?



Да, да, т.к. мне с утра, только я включил телефон, посыпалось про Белгород со всех сторон – причем не с новостных лент, а от друзей и знакомых – пишу только сейчас. И, конечно, все в "Шоке-шоке!" и, безусловно, все – требуют ответа и наказания. Ну, короче, чтобы они так у себя на работе пахали, мы бы уже давно коммунизм построили.

Так вот, что случилось? Боевый этап – если кратко. И это, к сожалению, нормально. Как бы обидно и досадно это не было, хорошо вроде, как я понял жертв нет.

И хотя, ясно понятно, что выводы будут сделаны и кто-то по шапке получит обязательно, но – добро пожаловать, вы поняли, что это не кино, правда?

Тут из хороших новостей мой хороший же знакомый повторил то, что я слышал много раз после Крыма, потом после работы ВКС РФ – а ты оказался прав, надо мочить. Потому что мы воюем не с Украиной, но с коллективным Западом. Ура-ура, заработало!

Однако, для тех, кто не в теме поясним.

Во-первых, война это не кино, хоть ты ее спецоперацией называй, хоть пафосно, как американцы свои заварушки. И поэтому проблемы и даже жертвы неизбежны, а тут считай легко отделались.

Во-вторых, хватит думать, что если вы пару раз играли на компьютере в войнушку, бухали со знакомыми десантниками или смотрели кино со Шварцнегером, вы теперь знаете все тонкости работы ПВО. Вам обидно? Хорошо. Но чо сопли разводить и орать по поводу и без?

Ведь, для понимания, это уже говорено-переговорено – США в реальном времени передают ВСУ все данные: со спутников, самолетов разведчиков, перехваты переговоров, в том числе – с телефонов на Андроид и т.к. Кто-то, правда, что ли думает – что там просто нацики воюют?

К тому же, враг, несмотря на наше превосходство – тоже натаскивался инструкторами НАТО 8 лет и до этого не в бирюльки играл. А кроме того, вы видели сколько наемников уже положили наши парни? Сколько криков раздается из Парижа, потому что бахнули и их придурков из знаменитого Легиона? Как внезапно забеспокоился Берлин, что и немецкий след в разработке биологического оружия нашли? Да, хрен с ним – Лондон вообще стеснятся с Варшавой перестали – тупо, говорят, надо валить русских – потому что они плохие!

В-третьих, давайте это я процитирую, как выглядит вертолет, летящий на сверхмалой высоте в зоне, где вертолеты шныряют без перерыва – вам-то с дивана не видно, но это не значит, что этого нет!

Дерзкий рейд армейской авиации ВСУ над Белгородом — это нормально. Да, именно нормально. Война идёт. А кто вам сказал, что у них в армии нет идейных и обученных? Восемь лет их натаскивали воевать с нами, восемь лет им вбивали в голову, что они уже с нами воюют. Пока мы надеялись, что они одумаются, они уже нас сделали противником.

Господа. Вертолёт (любой) – идеальная машина для диверсий и атак приграничной инфраструктуры, для эвакуации из тыла противника и т.д.

Летя на сверхмалых высотах он с гарантией проходит "под радарами" серьёзных систем ПВО. Обнаружить его в режиме радиомолчания можно только аудиовизуально, методом "что за фигня там стрекочет, бть".

В режиме артиллерийской дуэли и очагового фронта, особенно ночью, пройти сквозь первую линию обороны – крайне легко. А дальше начинается магия.

Дело в том, что даже если расчёт с ПЗРК или мобильный ЗРК второй и дальнейших линий заметят вертолёт где-то вдали, они не могут его сразу сбить. Вдруг это "наши" с убитым "свой-чужой", вдруг это какие-нибудь ГРУшники летят с задачи, не хочется случайно сбить своих, к тому же летит далеко, никого не атакует. Нужно однозначно определить принадлежность, а в идеале – связаться с командованием и уточнить.

Пока этот процесс происходит, вражеские машины уже уйдут из поля зрения. Дальше вступает в дело хаос войны, неслаженность подразделений на разных участках фронта и т.д.

В итоге, в лучшем случае вертолёт собьют при заходе на цель или на обратном пути.

Как решить эту проблему? Поставить каждые 500-1000 метров в три эшелона рассчёты с ПЗРК и различные ЗРК, наладить идеальное взаимодействие между частями по всей линии фронта, приказать сбивать всё лишнее. Короче – крайне нереалистично даже для самой дисциплинированной и массовой армии.

Это происходило в Афгане и на Кавказе. Это произошло в 2014 на Украине при эвакуации Януковича. Это произошло в Крыму. Это произошло в Гостомели. К сожалению, это же произошло в Мариуполе и это произошло в Белгороде.

Все цитировать не буду – смысл предельно ясен: бой продолжается.

Да, для товарищей из вна сегодня праздник, хотя они почему-то всем рассказывают, что это был дружественный огонь – знают, что ответка прилетит.

Да, это хороший мотиватор для них же – перемога и все такое.

Но, это спецоперация и там будут такие залеты, хотя – еще и еще раз – пока их минимально и больше, как с Мединским, информационной истерии, чем дела.

Однако тут вам помогут другие вещи, валерианка, например.

Мы победим!

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