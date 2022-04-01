Несколько очагов возгорания локализовали на нефтебазе в Белгороде

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01.04.2022, 18:00, Новости дня
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Пожарным удалось сократить площадь возгорания на нефтебазе в Белгороде, локализовав несколько очагов, сообщила пресс-служба мэрии города.

«По состоянию на 17:00 удалось локализовать отдельные очаги пожара и сократить площадь горения», – приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания емкостей с топливом на нефтяной базе в Белгороде составила 1,2 тыс. квадратных метров.

В пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар вследствие авиаудара с двух вертолетов ВСУ, нанесенного с территории России. По данным губернатора, вертолеты подошли к объекту на низкой высоте. Жертв нет.

Между тем спасатели потушили часть резервуаров с топливом на нефтебазе в Белгороде, где произошел пожар после авиаудара с вертолетов вооруженных сил Украины.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новые авиационные вторжения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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