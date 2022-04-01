Депутат: Мир увидел подтверждение планов Киева применить биологическое оружие против РФ

«То, что планировала сделать Украина, – прямое нарушение Конвенции ООН о биологическом оружии», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Красов. Ранее Минобороны РФ опубликовало запрос Украины к турецкой фирме «Байрактар» о возможности оснащения военных беспилотников системами распыления аэрозолей – так Киев мог распылять с БЛА биологическое оружие над Россией.

«Представленные документы лишний раз подтвердили, что на территории Украины велись секретные биологические разработки, которые финансировались Западом», – говорит первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он подчеркнул – найденный запрос к производителям турецких ударных БПЛА вполне согласуется с информацией о биолабораториях, которые были развернуты на Украине. Существовала опасность, что разработанные в лабораториях ядовитые и опасные вещества будут загружаться в системы аэрозольного распыления, установленные на «Байрактарах», отметил парламентарий.

«Напомню, судя по документам, которые удалось получить во время спецоперации, число биологических лабораторий планировалось – при поддержке США – увеличить до 30 по всей Украине. Но сейчас эти американские планы сорваны, – подчеркнул депутат Госдумы. – И теперь мы знаем, сколь серьезную роль сыграли Соединенные Штаты и их союзники из НАТО и Евросоюза в подготовке биологической программы Украины».

Собеседник напомнил о сообщении, которое на прошлой неделе сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Он заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит сын американского президента – Хантер Байден, а также Фонд Сороса имеют отношение к финансированию биолабораторий на Украине.

«Российские представители заявляли об этом на разных площадках, в том числе с трибуны Совета безопасности ООН. И мы понимаем, что создание таких объектов – прямое нарушение Конвенции ООН 1971 года о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия», – отметил замглавы думского комитета по обороне.

«Сейчас в рамках спецоперации Россия, несмотря на сопротивление Соединенных Штатов, смогла показать всему миру истинное лицо и самого Киева, и США, которые способствуют становлению нацизма в XXI веке», – добавил Красов.

В четверг Минобороны РФ опубликовало документ, датированный серединой декабря прошлого года. Согласно документу, ведущая компания украинского авиапрома – запорожская «Мотор Сич» запрашивала у турецкого производителя БПЛА «Байрактар» возможность оснащения беспилотников системами распыления аэрозолей свыше 20 литров. «При дальности полета такого БЛА до 300 км и снаряжении емкостей биологическими рецептурами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории Российской Федерации», – констатировал начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов.

В среду официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков представил документы, подтверждающие намерение Киева использовать беспилотники для распыления смертельно опасных веществ на территории России. По словам Конашенкова, украинское руководство не исключало возможности использования биологического оружия в отношении жителей Донбасса и России.

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