Рада приняла закон о принудительном изъятии собственности российских и украинских граждан

Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому имущество россиян и лиц, тесно связанных с Россией и отказывающихся осудить спецоперацию, может быть национализировано, сообщила пресс-служба правящей партии «Слуга народа».

Изменения вносятся в закон «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов». «Принятый документ приравнивает к резидентам России, на которых распространяется действие закона о национализации имущества: граждан РФ; лиц, которые не являются гражданами РФ, но тесно связаны с ней, в частности проживают там или занимаются основной деятельностью», – цитирует сообщение партии ТАСС.

К перечню в соответствии с решением Совбеза или суда также относятся физические и юридические лица, которые «не прекратили осуществление своей экономической, в том числе хозяйственной, деятельности на территории РФ в период действия военного положения на Украине».

Напомним, резидент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов на территории Украины.

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