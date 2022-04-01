 

Мнение: Белгород

01.04.2022, 17:54, Разное
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​Удар украинских вертолетов по белгородской нефтебазе, конечно, никакого прямого военного значения не имеет. Это точечная диверсия, причем не факт, что решение о ней принималось слишком уж высоко: в ходе боевых действий инициатива быстро переходит к командованию низших звеньев, и оно вполне способно на принятие решений в рамках имеющихся у них возможностей.

Но вот медийное значение, конечно, в наличии. И в полный рост. И вот оно-то и может приобрести уже и чисто военное измерение — помимо переброски сил на Донбасс российское командование будет вынуждено усиливать границу. Помнится, у нас в 14-15 годах весело и заливисто смеялись над Яценюком и его пародией на защитную стену и ров вдоль границы. Теперь ровно та же задача встает уже и с этой стороны.

Кстати, в свое время, когда у России и Грузии были крайне натянутые отношения, была озвучена примерная стоимость оборудованной границы — миллиард на километр. С тех пор цены поднялись, так что сейчас речь может пойти о 3-5 миллиардах. Это просто Клондайк, учитывая протяженность российско-украинской границы. Результат, конечно, будет такой же, как и у Яценюка, но кого это интересует, когда на кону могут стоять такие деньги?

В любом случае идиотская идея пройтись парадом по Крещатику постепенно приходит в соответствие с логикой жизни. Иногда матадор убивает быка, но иногда и бык — матадора. И то, что с той стороны такие же, как и мы, которые очень не любят незваных гостей и готовы сделать все, чтобы приветствовать их как полагается, нужно было учитывать до, а не вместо.

Источник: Эль Мюрид



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