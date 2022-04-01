 

Тимати, Полина Аскери, Катерина Ковальчук и другие на открытии ярмарки Art Russia

01.04.2022, 17:40, Разное
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Среди гостей открытия мероприятия были Нонна Гришаева, Илья Бачурин, Алина Крюкова, Тимати, Полина Гагарина, Влад Лисовец, Татьяна Геворкян, Маша Цигаль, Александр и Екатерина Стриженовы с дочерью Александрой, Ирина Безрукова, Анна Пескова, Надежда Сысоева, Снежина Кулова, Елена Николаева, Милана Пич, Елена Захарова, Софья Ская, Рената Пиотровски, Алена Водонаева и другие. Выставку посетила и певица Женя Малахова, для которой этот выход в свет стал первым после рождения первенца.

В ярмарке в этом году принимает участие более ста российских и зарубежных галерей и художников. Особое внимание на этот раз решили уделить подрастающему поколению — в отдельную экспозицию выделили работы художников в возрасте до 18 лет. Работать ярмарка будет до 3 апреля.

О других выставках и кинопремьерах апреля читайте в нашей афише мероприятий.

ТиматиКатерина КовальчукНонна Гришаева с дочерью АнастасиейИрина БезруковаКсения СурковаАлина Крюкова и Надежда СысоеваАлександр и Екатерина Стриженовы с дочерью АлександройВлад ЛисовецИлья БачуринАнна ПесковаАлена ВодонаеваИрина Чайковская, Татьяна Геворкян, Полина Аскери и Виктория ПоляковаМаша ЦигальРената ПиотровскиЖеня МалаховаЕлена ЗахароваСооснователи выставки Елизавета Фролова и Вадим Лобов



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