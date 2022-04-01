Деми Мур встречается с известным ресторатором, который моложе ее на 13 лет

Вскоре после того, как мы начали встречаться, мы отправились в романтическое путешествие на День святого Валентина в Мексику. За ужином Эштон выпил бокал красного вина и сказал: “Я не знаю, действительно ли алкоголизм существует – думаю, все дело в умеренности”. Я тогда не думала, что он просто молодой парень, который не понимает, о чем говорит, а просто хотела ему понравиться. И тогда я выпила пива и вина впервые за 20 лет, – рассказала Деми, намекнув, что именно Эштон подтолкнул ее к выпивке.

А после выкидыша Эштон обвинил Деми, что это произошло из-за алкоголя и сигарет. И тогда актриса с головой ушла в выпивку:

Алкоголь заглушал мою боль, но потом это вышло из-под контроля. На 45-летии Джо Фрэнсиса в Пуэрто-Вальярте я настолько напилась, что потеряла сознание и чуть не утонула в джакузи. Несмотря на то что тогда Эштон был на меня очень зол, но ведь он сам подталкивал меня в этом направлении. Он даже сфотографировал меня, когда я лежала головой на унитазе. Ему это казалось смешным, но мне было стыдно.

Деми Мур и Брюс Уиллис Деми Мур и Эштон Кутчер