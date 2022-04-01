Шведскую судью уволили за кражу фрикаделек

Судья Верховного суда Швеции Анн-Кристин Линдеблад подала в отставку после того, как была поймана с поличным. Женщина украла в одном из супермаркетов Стокгольм ветчину, сосиски и фрикадельки.

Адвокат виновницы инцидента Йохан Эрикссен сообщил, что Линдеблад сожалеет о произошедшем, а причиной кражи стали тяжёлые условия труда.

«В последнее время она ощущала серьезное давление на работе и в личной жизни, поэтому решила принять последствия всего этого. Она не участвовала в делах Верховного суда после инцидента и не будет в дальнейшем», — подчеркнул юрист.

Прокурор Пер Николс уточнил, что женщина признала факты, отрицая намерение украсть продукты. Суд приговорил женщину к штрафу в 50 тысяч шведских крон.

—