 

Шведскую судью уволили за кражу фрикаделек

01.04.2022, 17:31, Разное
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Судья Верховного суда Швеции Анн-Кристин Линдеблад подала в отставку после того, как была поймана с поличным. Женщина украла в одном из супермаркетов Стокгольм ветчину, сосиски и фрикадельки.

Адвокат виновницы инцидента Йохан Эрикссен сообщил, что Линдеблад сожалеет о произошедшем, а причиной кражи стали тяжёлые условия труда.

«В последнее время она ощущала серьезное давление на работе и в личной жизни, поэтому решила принять последствия всего этого. Она не участвовала в делах Верховного суда после инцидента и не будет в дальнейшем», — подчеркнул юрист.

Прокурор Пер Николс уточнил, что женщина признала факты, отрицая намерение украсть продукты. Суд приговорил женщину к штрафу в 50 тысяч шведских крон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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