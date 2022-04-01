 

В каких городах России больше всего подешевели квартиры

01.04.2022, 17:30, Разное
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Из-за колебаний курса валют рынок недвижимости в России меняется. За первый квартал текущего года новостройки выросли в цене из-за подорожания строительных материалов.

В лидерах подорожания квартир – Тверь (+25,3%), Калининград (+22,3%), Киров (+22%), Севастополь (+21,1%), Ставрополь (+19,8%), Чита (+19,7%), Рязань (+19%), Челябинск (+18,7%), Саратов (+17%), Брянск (+16,6%).

В некоторых регионах страны цены на новостройки наоборот немного просели. К примеру, в Мурманске цена за квадратный метр жилья упала на -6,6%. В Новокузнецке на -4,4%, в Грозном на -2,9%. Еще в семи российских городах стоимость новостроек увеличилась до отметки в 7%: в Махачкале (+1,5%), Краснодаре (+2,4%), Москве (+5,1%), Саранске (+5,6%), Уфе (+6,3%).

Ряд городов России показал выравнивание цен на недвижимость из-за того, что в прошлом году там произошло подорожание квадратного метра. Такая картина наблюдается в Краснодаре, Мурманске, Новокузнецке.

В Москве средняя стоимость новостроек сейчас составляет 326,7 тыс. рублей за квадратный метр, средняя цена квартиры при этом 19,7 млн рублей (+2,2%). В Санкт-Петербурге – 223,1 тыс. (+13%) и 12,2 млн (+12,1%).

Квартиры в Сочи подорожали быстрее, чем в Москве. Она взлетела до 334 тысяч рублей. При этом однако средняя стоимость квадратного метра в курортном городе ниже московских показателей – около 15 млн рублей.

Эксперты объясняют такой разброс реакцией на ряд внешних факторов. В разных городах цены на жилье варьируются с разной скоростью. Некоторые россияне могут выгодно использовать данную ситуацию.

В будущем цены на квартиры могут продолжить расти из-за ожидаемого дефицита новостроек. Многие игроки рынка недвижимости опасаются роста цен на стройматериалы и высоких процентных ставок по кредитованию населения.



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