 

Массовую миграцию разноцветных крабов сняли на видео

01.04.2022, 17:30, Разное
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На Кубе начался сезон дождей, а это означает, что сухопутные крабы массово откладывают икру на берегу океана. В Сети появилось видео, на кадрах которого миллионы ракообразных красного, черного и желтого цвета бегут из леса к океану для своей важной миссии размножения.

В какой-то момент в кадре появляется автомобиль, который несется по шоссе, заполненному крабами. Он неизбежно давит ракообразных и продолжает движение. На следующем кадре люди поступают более гуманно и убирают метлой крабов перед движущимся автомобилем.

Обычно крабы мигрируют позже, но в этом году явление началось раньше обычного, так как в регион пришел холодный фронт и принес дожди. Помимо этого за последние два года численность крабов на Кубе сильно увеличилась.



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