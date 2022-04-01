Мнение: Геополитика торговли, мощь экономики России и «11-я экономика в мире»

1. Резкий разворот России на Восток хорошо виден на графике нашей торговли с Китаем, Германией и США. С западными странами мы торгуем меньше или примерно столько же, что и раньше, а вот с Китаем – всё больше:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kak-izmenilsia-tovarooborot-rossii-s-kitaem-germaniei-i-ssha-s-2011-goda-623d904c1bcfd13ff7b04383

Судя по динамике, торговля между Россией и Китаем активно растет, и его доля в товарном обороте России уже достигла почти 18% — это $140,7 млрд: $68 млрд экспорта в Китай и $72,6 млрд импорта оттуда.

Германия является главным торговым партнёром России в Европе, однако её доля в товарообороте снизилась на 1,4% за 11 лет.

Экспорт России в США в прошлом году составил $17,5 млрд, а импорт оттуда — $16,9 млрд, что сформировало 4,4% товарного оборота РФ.

Интересно, европейцы знают, что наш товарооборот с США за последнее десятилетие вырос, несмотря на санкции? Американцы любят деньги, они предпочитают, чтобы за них таскал каштаны из огня кто-то другой. Пускай эти несчастные вассальные европейцы страдают от санкций и антисанкций, американская же экономика страдать не должна.

Впрочем, так было до 2022 года. Теперь конфликт стал острее, а США внутренне ослабли: от роста цен на бензин и еду страдают как европейцы, так и американцы.

2. Одна из причин, по которым США и ЕС заняли столь шапкозакидательские позиции в экономической войне с Россией, это некомпетентность значительной части западных экономистов и экономических журналистов. Кримсональтер пишет по этому поводу:

https://t.me/crimsondigest/1434

Насчёт “да куда лезет Россия, у нее всего 3% от мирового ВВП, меньше чем у Калифорнии!”

Когда видите человека, который размахивает этим лозунгом, то знайте – это или дурак или жертва “хорошего, академического, по лучшим западным стандартам” макроэкономического образования – то есть тоже дурак.

Объясняю через упрощенную и очень грубую модель. Представим себе упрощенную экономику: вот у нас есть условная голливудская студия, и она производит кинокомискы для духовно-отсталых – т.е. порнофильмы, а также фильмы из вселенной Марвел – то есть кинокомискы для умственно отсталых, – и соответственно, перед нами очень высокомаржинальный и впечатляющий бизнес, с высокими годовыми доходами (они будут у нас в качестве аналога ВВП). Представим для простоты, что она зарабатывает 1 миллиард долларов в год.

Представим себе что студию обслуживает местный водоканал, газовая электростанция и чебуречная – которые входят в один холдинг и работают под брендом “дядя Вова”. Бизнесы – не такие престижные, не такие доходные и зарабатывают сильно меньше денег, представим себе что все вместе – миллионов 30 в год (опять же для того чтобы сохранить номинальную пропорцию по аналогии с ВВП – примерно).

Представим себе что владельцы бизнесов сильно поссорились, и соответственно чебуречная, электростанция и водоканал перестали обслуживать студию порнофильмов. Внезапно выяснялось, что ущерб для одной из сторон конфликта – во-первых сильно выше: потому что без кино прожить можно, а без канализации, нямки и света – не очень, да и работать как-то неудобно в таких условиях – ибо грустное кино получается. А во-вторых, выясняется что срочно заменить электростанцию и чебуречную – дорого, даже если есть очень много денег, а жрать и иметь электричество в розетке надо уже сейчас. Из этой упрощенной модели, думаю наглядно понятно что в системе, которая предполагает глубокую экономическую интеграцию и взаимозависимость – способность нанесения ущерба вообще никак не зависит от “доходов” (ВВП) и тем более от рыночной капитализации.

3. Многие так называемые западные эксперты по России всерьёз думают, будто реальный размер нашей экономики можно оценивать по номинальному ВВП. То есть путём перевода рублёвого ВВП в доллары по курсу. Если рубль падает вдвое из-за паники и биржевых спекуляций, то это якобы значит, что вся наша экономика, на радость президенту Байдену, рушится вдвое.

В действительности, если заводы, фермы, сфера услуг в стране продолжают работать в прежнем объёме, то реальный размер экономики остаётся примерно тот же. Поэтому для адекватного сравнения с другими странами экономику нужно оценивать с учётом паритета покупательной способности (ППС). По этому показателю Россия на 6-м месте в мире:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(ППС)

Более умные западные экономисты прекрасно это понимают, но говорят, что мол номинальный долларовый ВВП хоть и не отражает реальную величину экономики, но показывает её международное значение. Если у страны много долларов, значит она активно торгует, значит её товары востребованы на мировом рынке.

В действительности, это тоже уже давно не так. Во-первых, всё более значительная доля внешней торговли России идёт в рублях (а также в юанях и других валютах):

https://olegmakarenko.ru/2384720.html

Во-вторых, если страна экспортирует не какие-нибудь излишества, вроде порнофильмов или обуви со стразами, а ключевые товары, без которых мировая экономика не может обойтись, и этих товаров экспортируется много, то реальное значение этой страны больше, чем долларовый эквивалент её экспорта.

Всё-таки, на Западе иногда прорывается робкое понимание того факта, что Россия на самом деле вовсе не 11-я экономика в мире (и даже не 6-я):

https://lenta.ru/news/2022/03/27/guardian_shock/

Западные страны могут испытать «шок» из-за перенаправления экспорта топлива из России на азиатские рынки. Об этом предупредила британская газета The Guardian.

«Значение России для мира намного больше, чем на то указывают ее размеры 11-й крупнейшей экономики в мире. Переориентация экспорта российской нефти, газа и угля с США и ЕС на азиатских импортеров обернулась бы крупным экономическим шоком», — отмечает издание.