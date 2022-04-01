Как избавиться от оранжевого оттенка после осветления волос: делаем маску из ревеня и ополаскиваем ромашкой

Оранжевый оттенок после осветления волос – довольно распространенная проблема. Конечно, каждой женщине хочется как можно скорее избавиться от этого “побочного эффекта”. Как убрать морковный оттенок с осветленных волос в домашних условиях?

Пищевая сода

Этот продукт есть на кухне у любой хозяйки. Соду используют для разных целей. В частности, она может служить отбеливателем, который удалит морковный оттенок с осветленных волос. Применять такое средство очень просто. Порцию шампуня смешивают с двумя столовыми ложками соды.

Наносят средство на волосы. Держат две минуты, а затем смывают теплой водой. Сода сушит волосы. После использования средства рекрмендуется применять косметику с увлажняющим действием, например бальзам-ополаскиватель.

Порошок витамина С

Это еще один “отбеливатель” для устранения оранжевого оттенка. Три столовые ложки порошка смешивают с 50 мл воды и таким же количеством шампуня. Наносят смесь на мокрые волосы, тщательно распределяют. Оставляют средство на некоторое время. Если оранжевый цвет не ярко выражен, для достижения эфффекта достаточно 5 минут. Если волосы имеют интенсивный морковный оттенок, массу оставляют на полчаса. После этого хорошо ополаскивают голову теплой водой.

Синие чернила

Это весьма необычное, но эффективное средство для удаления апельсиновой окраски с осветленных волос. Синий цвет нейтрализует оранжевый оттенок. Чтобы избавиться от морковных прядей, надо взять картридж с чернилами. Распеределить его содержимое по свежевымытым волосам. Оставить чернила примерно на десять минут. А затем тщательно промыть волосы. Перед этой процедурой необходимо надеть резиновые перчатки, чтобы чернила не испачкали кожу рук.

Повторное окрашивание

Эта процедура не удаляет оранжевый оттенок. Однако новый краситель, нанесенный на поверхность волос, нейтрализует его.

Для этой цели эксперты рекомендуют использовать оттенок пепельный блонд.

Если домашнее окрашивание не привело к исчезновению апельсинового оттенка, надо обратиться к профессионалу.

Парикмахер подберет эффективный способ, который позволит избавиться от проблемы.

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Лимон для удаления морковного оттенка

Сок фрукта нейтрализует пигментацию, в том числе способствует устранению желтого и рыжего оттенка.

Осветлять волосы этим средством рекомендуется в летние месяцы. Яркое солнце повышает его эффективность.

Для приготовления средства из 4 лимонов выжимают сок. Разбавляют его четвертью стакана теплой воды. Помещают в емкость с распылителем. Распределяют полученную смесь по всей поверхности волос, тщательно обрабатывая каждый локон. При отсутствии распылителя можно применять ватные диски или кисточки для нанесения краски. Затем надо найти удобное место под солнцем и выдержать волосы под прямыми лучами не меньше 2 часов. Вымыть голову шампунем. Нанести на волосы кондиционер. На следующий день процедуру осветления повторяют. Если волосы очень тонкие и слабые, сок лимона разбавляют не водой, а кондиционером. И наносят на поверхность прядей с помощью кисточки.

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Ромашка для обесцвечивания волос

Это растительное средство действует мягко. Оно обесцвечивает волосы. И укрепляет локоны по всей длине.

Для удаления оранжевого оттенка две столовые ложки сухих цветков ромашки заливают стаканом кипящей воды. Оставляют на 30 минут.

После этого раствор процеживают. Добавляют в него две столовые ложки уксуса.

Волосы следует вымыть и немного просушить, чтобы с прядей не капала вода. Ополоснуть голову отваром ромашки. Смывать средство с волос не нужно.

Маска из корневищ ревеня

Это растение является безопасным, натуральным осветлителем.

Он действует интенсивнее, чем сок лимона.

Чтобы приготовить маску для волос, надо измельчить корневище ревеня. Три столовые ложки сырья соединить с водой в количестве 500 мл. Добавить в массу 150 мл яблочного уксуса, хорошо перемешать компоненты. Поставить кастрюлю со средством на медленный огонь. И проварить до тех пор, пока половина жидкости не испарится. Затем средство остужают и процеживают. Ополаскивают им голову после использования шампуня.

Оранжевый оттенок после осветления можно убрать при помощи простых, доступных домашних средств.

Главное – правильно использовать их. И результат не заставит себя долго ждать.