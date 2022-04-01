Эксперт: В РФ майнинг де-факто уже находится в законодательной плоскости

Понятие «майнинг» необходимо закрепить юридически, так как сама технология блокчейн уже предусмотрена законом «о цифровой экономике», считает зампред совета торгово-промышленной и инвестиционной политики Торгово-промышленной палаты, директор Центра компетенций цифровой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Безделов.

«В 2017-м году был принят закон «о цифровой экономике», были подписаны указы президента и распоряжения правительства, где одной из девяти технологий называется технология блокчейн. Мне не очень понятно, почему технология уже находится в законодательной плоскости, а ее производные (майнинг) – нет. Именно майнинг, на мой взгляд, де-факто уже находится в законодательной плоскости», – сказал Безделов в ходе круглого стола в Общественной палате (ОП) РФ, его слова приводит РАПСИ.

Он также добавил, что есть и федеральный закон «о цифровых финансовых активах». «Поэтому, на мой взгляд, нам осталось поставить точку, и именно слово «майнинг» внести в законодательство», – подчеркнул эксперт.

Как считает Безделов, легализация майнинга, стабилизирует неспокойную обстановку среди людей, которые занимаются этим видом деятельности. По его словам, «майнеры» до сих пор опасаются уголовного преследования. «А вдруг придут и задним числом скажут «фас»? И в общем-то абсолютно нормальную деятельность назовут уголовной из-за того, что был принят закон», – отметил Безделов.

Как рассказал эксперт, в связи с отсутствием законодательного регулирования уже распалось большое количество ICO (деятельность, связанная с цифровыми, финансовыми активами и блокчейном).

«Нами было создано рейтинговое агентство цифровой экономки. В 2017 – 2018 годах мы «отрейтинговали» порядка 600 ICO. Мы увидели, насколько это тема, которая хоть и не была в основной экономике, интересовала молодежь. Мы видели какие туда «головастики» идут, какие интересные у них были идеи. Но 95% ICO, которые мы рейтинговали, распались по причине отсутствия регуляторики, ответственности и обязательств», – сообщил Безделов, добавив, что развитие цифровизации, программирования и IT-мира очень стимулирует молодёжь оставаться в России.

Эксперт также считает, что майнинг в условиях санкций, может стать неким источником «суррогатной» валютной выручки, так как крипта-биржи привязаны к доллару. «Причем это не усиливает доллар, а наоборот раскручивает инфляцию доллара. Даже если какие-то крипта-биржи нас заблокируют, есть десятки других бирж, которые позволят использовать в расчётах некий цифровой актив», – отметил он.

Кроме того, Безделов отметил, что низкие цены на электроэнергию в РФ делают процесс майнинга особенно прибыльным.

Ранее инициативу партии «Новые люди» по легализации майнинга в РФ поддержал вице-премьер Александр Новак, назвав вопрос своевременным.

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