 

Американский актер Джим Керри объявил о завершении карьеры в кино

01.04.2022, 16:35, Новости дня
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Голливудский актер, лауреат двух премий «Золотой глобус» Джим Керри намерен завершить свою карьеру и уйти на пенсию, информирует Access Hollywood.

«Я ухожу на пенсию… Я (говорю) довольно серьезно. Посмотрим, если ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то я могу продолжить, но я беру перерыв. Мне очень нравится моя спокойная жизнь. Мне уже достаточно, я сделал достаточно», – сообщил комик в эфире программы Access Hollywood, передает ТАСС.

На счету Джима Керри порядка 60 ролей в кино-, телефильмах и сериалах, в большинстве своем комедийных. При этом самыми интересными для себя он называет работы в трагикомедии «Шоу Трумена» (1998 г.) и фантастической мелодраме «Вечное сияние чистого разума» (2004 г.), где он задействован не в амплуа комика. Помимо двух премий «Золотой глобус», актер удостоен 11 кинонаград телеканала MTV (является рекордсменом этой премии) и французского ордена Искусств и литературы (2010 г.). В 2014 г. канадская почтовая корпорация выпустила почтовую марку с портретом артиста.

Ранее семья Брюса Уиллиса сообщила в соцсети о том, что актер уходит из кинематографа из-за серьезных проблем со здоровьем.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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