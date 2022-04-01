 

В Вологде взяли на работу в IT-компанию робота-секретаршу Юлию, которая раньше была Эльдаром

01.04.2022, 16:31, Разное
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IT-компания из Вологды «Логасофт» приобрела у российских разработчиков из Promobot андроида-секретаря «Робо-С». По словам хозяев, робот положительно влияет на клиентов и партнеров. 

Андроид умеет двигать глазами, бровями и губами, имитируя человеческие эмоции. Разработчик утверждает, что внешность андроида создана нейросетью на основе двух тысяч фотографий российских женщин. Как утверждает компания, в итоге получилась «усредненная модель среднестатистической российской женщины».

Робо-секретаршу назвали Юлией, несмотря на наличие видео, на которых девушка представляется Эльдаром. Такой казус в компании пояснили тем, что это была запись одного из первых тестирований. Сейчас робот называется женским именем. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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