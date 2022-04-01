Шляпное настроение: новое забавное фото Эмбер Херд с дочерью

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Даже разбирательства с бывшим мужем, актером Джонни Деппом, не могут омрачить Эмбер Херд радость материнства. 8 апреля ее дочке Уне, которая появилась на свет благодаря суррогатной матери, исполнится год. Но Эмбер не стала дожидаться праздничной даты, чтобы показать своим подписчикам подросшую малышку. На милом снимке, которым Эмбер поделилась в соцсетях, крошка Уна сидит у мамы на руках в ее шляпе. Но та ей настолько велика, что полностью скрывает девочку. Забавный момент, которому нельзя не улыбнуться.

Примечательно, что с недавнего времени Эмбер старается не показывать лица дочери. На последних снимках девочка изображена со спины или в пол-оборота. Чего не скажешь о ранних фото малышки, на которых она позировала вместе с мамой прямо в объектив камеры.

Напомним, о том, что бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд впервые стала мамой, стало известно 1 июля. Актриса опубликовала в Instagram фото с младенцем на груди и сделала заявление:

Я так рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать таким образом об одной из самых фундаментальных сторон нашей жизни. Я надеюсь, что мы придем к тому моменту, когда станет нормальным не хотеть кольца, чтобы иметь кроватку. Часть меня отстаивает право на личную жизнь, которая никого не касается. Но я понимаю, что моя работа требует контроля и в этом вопросе. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она начало всей моей оставшейся жизни, – написала Эмбер.Имя отца своего ребенка Эмбер Херд пока не озвучила. Западные СМИ выяснили, что решение родить ребенка при помощи суррогатной матери Эмбер приняла после того, как врачи сказали ей, что она не сможет выносить ребенка сама.

Первое фото Эмбер Херд с дочерью