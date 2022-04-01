 

Вымирающий вид редкого животного сняли на видео в Алтае

01.04.2022, 16:06, Разное
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В Республике Алтай сняли на обычную видеокамеру редкого ирбиса, который грациозно шел по снежному склону горы. Видно, что у дикой кошки пышный хвост и блестящая шкура. На кадрах Ирбис медленно оглядывается и потом продолжает идти в своем направлении. Этих животных осталось на планете не больше 90 особей. Поэтому снять их на видео считается редкой удачей.

Кадры сняли в Кош-Агачском районе республики местный житель и общественный инспектор Александр Карнаухов, который находился в Алтае с экспедицией Всемирного фонда дикой природы WWF. В фонде рассказали, что ирбисы не боятся человека и не нападают на него.



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