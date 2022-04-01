 

“Есть движение вперед”: Лавров о переговорах России и Украины

01.04.2022, 16:06, Разное
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На этой неделе состоялся очередной раунд переговоров России и Украины. После встречи глава российской делегации Владимир Мединский рассказал о конструктивном диалоге двух сторон. О подвижках в этих переговорах заявил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции в Нью-Дели 1 апреля.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что положенные на бумагу договоренности во время встречи в Стамбуле сначала должны быть сформированы. “Там есть движение вперед”, – цитирует политика “Царьград”. Дипломат сообщил, что сейчас российская сторона готовит свою реакцию.

По словам Лаврова, замечены подвижки в нескольких вопросах: например, невозможности вступления Украины в НАТО и отказа страны от ядерного оружия. Также украинская сторона осознает необходимость внеблокового нейтрального статуса и демонстрирует “понимание реальности по Донбассу и Крыму”, добавил политик.

Ранее в Кремле оценили влияние удара Вооруженных сил Украины по российской нефтебазе на переговоры России и Украины, о котором стало известно утром 1 апреля. Произошедшее прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



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