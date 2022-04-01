“В доме деньги зарабатываю я”: Нонна Гришаева рассказала, как складываются семейные отношения с супругом, который младше ее на 12 лет

Пятидесятилетняя актриса Нонна Гришаева уже 16 лет счастлива во втором браке. Хотя муж звезды моложе ее на двенадцать лет, влюбленные никак не ощущают разницу в возрасте. В передаче «Секрет на миллион» Гришаева рассказала ведущей Лере Кудрявцевой подробности своей личной и семейной жизни.

Ранний брак

В первый раз Нонна оправилась под венец, еще будучи студенткой. Мужем стал музыкант и актер Антон Деров. По тем временам влюбленные были достаточно молоды, поэтому их капитала хватило на покупку колец. Свадебные наряды они взяли в костюмерной театра.

Через пару лет после церемонии бракосочетания, в 1996 году, у пары появилась на свет дочь Настя. Увы, рождение ребенка не сплотило семью. Муж был больше увлечен карьерой, любил проводить время вне дома, с друзьями, поэтому Гришаева в какой-то момент не выдержала и подала на развод.

Тяжелый период

Несмотря на то что инициатором разрыва была именно Нонна, именно она весьма болезненно переживала вынужденные перемены. В интервью Кудрявцевой актриса призналась, что бывший муж ни разу и ничем не помог в воспитании ребенка. Он исчез из жизни дочери, поэтому Гришаева вынуждена была сама зарабатывать деньги для обеспечения себя и ребенка.

С воспитанием актрисе помогала ее мама, которую она перевезла из Одессы в Москву. До сих пор Нонна чувствует угрызения совести, что в силу плотного графика и необходимости зарабатывать деньги могла пропустить важные периоды взросления Насти.

Сначала дружба, потом любовь

Знакомство с будущим вторым супругом состоялось в театре. Актер Александр Нестеров был восхищен талантом и красотой Нонны, поэтому стал за ней ухаживать. Однако из-за 12-летней разницы в возрасте Гришаева не воспринимала коллегу по цеху всерьез. Кстати, на тот момент у нее было несколько поклонников, и она размышляла, с кем из них получилось бы создать гармоничные отношения.

Александра Нонна считала другом, поэтому именно с ним и поехала в отпуск в Таиланд. Ей просто хотелось разобраться в своих чувствах и почувствовать дружескую помощь и поддержку. Однако на отдыхе Александр открылся актрисе совсем с другой стороны. Нонна и сама не заметила, как между ними закрутился роман.

В 2006 году влюбленные сыграли свадьбу, в этом же году актриса родила мужу сына Илью. Что касается Насти, то Александр полностью заменил ей отца, восприняв как родную дочь.

Не подкаблучник

По сей день супруги живут вместе. В передаче «Секрет на миллион» оба приоткрыли тайны семейной жизни и бытовых привычек. Нонна призналась, что по дому ничего не делает, поскольку зарабатывает деньги. Муж не против такого расклада: он дает супруге возможность развивать карьеру, полностью погружаться в любимую профессию. За это Нонна благодарна избраннику.

Александр признался, что жена — персона строгая и требовательная. Например, требует, чтобы завтрак был готов в определенное время. Если позже, то это уже не подходит. Кстати, Александр иногда в шутку называет жену «тираном». Об этом сказала в интервью сама актриса.

Нонна также подвержена частой перемене настроения, но муж к этому привык и относится к таким эмоциональным перепадам спокойно. Александр подчеркнул, что, несмотря на авторитарность супруги и то, что в семье, по сути, она является главной, он себя не считает подкаблучником. Не считает мужа подкаблучником и звездная жена.

Происшествие в театре

Гришаева не только популярная актриса. Вот уже восемь лет она является руководителем Московского областного ТЮЗа. В прошлом году произошло происшествие в виде пожара в театре. В результате сгорела большая часть костюмов, декораций.

Нонна очень сильно переживала по этому поводу, ведь на восстановление требовалась баснословная сумма в триста миллионов рублей. Уже потом, когда кризис миновал, актриса призналась, что эти трудности закалили ее и сделали сильнее.

В тяжелую минуту знаменитость поддержал супруг.