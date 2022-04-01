 

Басурин заявил о сохранении в Мариуполе трех очагов сопротивления

01.04.2022, 15:12, Новости дня
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Три основных очага сопротивления остались в Мариуполе – это центр города, завод «Азовсталь» и порт, сообщил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Басурин сообщил в эфире Первого канала, что «Мариуполь полностью блокирован, три очага сопротивления основных – это центр города, «Азовсталь» и порт», передает ТАСС.

Он также заявил, что военные ДНР контролируют примерно 33-35% территории города Марьинка, продвижение на этом направлении идет тяжело, так как город хорошо укреплен, «плюс мирные жители там остались, их украинские военные не выпустили из города».

Ранее ДНР объявила оставшихся в Мариуполе украинских силовиков преступниками.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские националистические батальоны в Мариуполе укрываются в основном на территории трех заводов: «Азовсталь», им. Ильича и «Азовмаш».

Минобороны РФ сообщало, что в подвалах домов были найдены тела мирных жителей Мариуполя со следами пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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