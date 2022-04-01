Газпром прекратил участие в немецкой «дочке» и ее активах
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Корпорация Газпром прекратила участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, сообщила пресс-служба компании.
«31 марта Группа «Газпром» прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых – Gazprom Marketing & Trading Ltd», – говорится в сообщении в Telegram-канале Газпрома.
Напомним, газета «Хандельсблат» со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ.
По информации издания, речь идет о компаниях Gazpromn Germania («Газпром Германия») и Rosneft Deutschland («Роснефть дойчланд»).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.
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