 

Газпром прекратил участие в немецкой «дочке» и ее активах

01.04.2022, 15:12, Новости дня
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Корпорация Газпром прекратила участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, сообщила пресс-служба компании.

«31 марта Группа «Газпром» прекратила свое участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых – Gazprom Marketing & Trading Ltd», – говорится в сообщении в Telegram-канале Газпрома.

Напомним, газета «Хандельсблат» со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ.

По информации издания, речь идет о компаниях Gazpromn Germania («Газпром Германия») и Rosneft Deutschland («Роснефть дойчланд»).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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