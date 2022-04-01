В РФ уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 48%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ опустился за неделю с 49,7% до 48%, вакцинация первым компонентом проведена более 89,4 млн раз, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

По этим данным, вакцинацию первым компонентом препаратами против коронавируса в стране провели 89 407 094 раза, а полный цикл вакцинации – 85 665 921 раз, коллективный иммунитет 48,0%, уточняется на портале стопкоронавирус.рф.

Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 49,7%.

При этом, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 42,2 %, вакцинацию первым компонентом прошли 7 426 920 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 078 824 человека.

За минувшие сутки в РФ госпитализировали 3754 человека с коронавирусом, за это же время выздоровели 45 998 человек.

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