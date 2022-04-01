 

Киану Ривз был замечен за покупкой кольца в ювелирном бутике в Лос-Анджелесе

01.04.2022, 14:54, Разное
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Киану Ривз планирует сделать предложение руки и сердца своей давней возлюбленной Александре Грант. Такой вывод сделали интернет-пользователи, увидев свежие фото актера. Папарацци засняли 57-летнюю звезду “Матрицы” за покупкой кольца в одном из ювелирных бутиков в Западном Голливуде, Лос-Анджелес. Вполне вероятно, что Ривз подбирал кольцо для помолвки – он провел больше всего времени, изучая витрину именно с кольцами. В магазине он провел около 40 минут, после чего с покупкой вышел на улицу, сел на свой мотоцикл и уехал в неизвестном направлении.

Эксклюзивные фотографии актера смотрите в нашем Telegram-канале.

Впрочем, нашлись и скептики, что актер подбирает для Александры Грант именно помолвочное кольцо, ведь 4 апреля у нее день рождения.

Напомним, Киану Ривз и Александра Грант познакомились в 2009 году: актер собирался выпустить книгу и искал иллюстратора – знакомые порекомендовали ему художницу Александру Грант. В 2011-м они выпустили книгу “Ода счастью”, а в 2017-м вместе с дизайнером Джессикой Фляйшманн основали издательство X Artists’ Books. Совместный бизнес сблизил Ривза и Александру, и их отношения перешли на новый уровень. Их роман длится уже несколько лет: впервые как пара они появились на публике в ноябре 2019 года. В СМИ даже ходили слухи об их скорой свадьбе, но подтверждения так и не нашли. В 2020 году ее часто видели с Ривзом по вечерам после съемочных смен, в том числе четвертой “Матрицы”. Сейчас актер работает над новой частью “Джона Уика”.



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