 

В России собрались запретить продавать доли жилья незнакомцам

01.04.2022, 14:45, Разное
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Совет при президенте России по кодификации законодательства рассмотрел новую инициативу в сфере недвижимости. Речь идет о запрете на продажу долей в квартирах посемейного проживания не близким родственникам. Зачастую с этим возникают проблемы, и выходит так, что совершенно чужие люди вынуждены жить под одной крышей после сделки.

Проект поправок разработали в Мосгордуме. Авторы инициативы предложили внести в статью Гражданского кодекса (ГК) о преимущественном праве покупки поправку о том, что невыделенные доли общей квартиры нельзя будет продавать чужим людям.

Помимо этого автора инициативы решили добавить в статью ГК об особенностях продажи жилых помещений нормe, которая делает недействительным договор о сделке по такой доле с третьими лицами, то есть теми, кто не является прямыми родственниками.

Авторы поправок хотят такими мерами противостоять незаконному обогащению и захвату квартир посторонними личностями, а также уйти от криминализации сферы недвижимости.

В пояснительной записке к бумагам говорится о том, что случаются сделки, когда собственники долей недвижимости, которые являются посторонними для других проживающих в квартире, специально создают невыносимые условия жизни для них или даже угрожают физически, вынуждая таким образом отдать им долю жилья за бесценок. Такие сделки совершенно невыгодны другим собственникам, но выхода у них не остается. Именно для того, чтобы избежать подобных ситуаций, созданы поправки.

В Мосгордуме уверены, что нововведения устранят пробел в законодательстве. Но после рассмотрения инициативы в совете при президенте не поддержали идею.



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