 

“Голос есть, а совести нет”: Володин о предательстве покинувших Россию артистов

01.04.2022, 14:45, Разное
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал в своем телеграм-канале, что в настоящий момент саратовские артисты находятся в ростовском военном госпитале. Там они, по словам депутата, выступают перед ранеными. А на прошлой неделе приезжал с концертом Григорий Лепс, отметил политик.

Он поблагодарил артистов, которые поддерживают российский военнослужащих, и раскритиковал тех, кто в погоне за деньгами и желанием сохранить концертные площадки покинули Россию и обвиняют ее. “Как та же Анна Нетребко. Иначе как предательством это не назовешь. Голос есть, а совести нет”, – высказался спикер ГД.

Володин продолжает настаивать на кадровых решениях в отношении предателей. По его мнению, те, кто находится на обеспечении у народа, должны покинуть руководящие должности в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения и других сфер.

“Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях”, – написал депутат.

Ранее Вячеслав Володин призвал европейских политиков перестать искать оправдания невозможности покупки российского газа за рубли. Председатель Госдумы считает, что на Западе сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро.



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