Мнение: Кто нанес удар по нефтебазе в Белгороде?

На 36-й день спецоперации на Украине губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а вслед за ним пресса и блогеры разнесли паническую весть о том, что два украинских военных вертолета на малой высоте зашли в воздушное пространство России и нанесли удар по нефтебазе в Белгороде.

Не верю, что удар нанесли вертолеты Украины. И не только потому, что как в старинном анекдоте – «а нас-то за что?».

Куда важнее, что минобороны ничего не говорит про эту вертолетную атаку. Миобороны сегодня утром бодро доложило, что «31 марта киевским режимом была предпринята попытка эвакуации из города Мариуполь двумя вертолетами Ми-8 командного состава полка украинских националистов «Азов». Но оба вертолета были сбиты. Кроме того, «с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1826 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1704 единицы специальной военной автомобильной техники (отсюда).

А раз минобороны молчит про удар по нефтебезе в Белгороде, значит все новости про удар по нефтебазе – это фейк и провокация.

Если уж на территории соседнего государства наши военные ликвидировали 124 самолета и 80 вертолетов, то на территорию России мышь не проскочит, не то что боевые вертолеты. Вертолеты сбили бы на подлете. Или пограничники, или силы ПВО. Не могла же российская армия, начав спецоперацию на Украине, оголить границы? Не могли же пограничники ФСБ потерять бдительность? Это могло произойти исключительно в результате чудовищной глупости или банального предательства. Так или не так?

Меня ничуть не удивит, если когда-нибудь выяснится, что на этой нефтебазе в Белгороде хранились ГСМ для бронетехники и авиации, задействованной в спецоперации на Украине. Но ГСМ то ли не успели подвезти, то ли разворовали. И огромную недостачу решили скрыть в огне пожара, возникшего в результате "авиаудара украинских военных вертолетов". По-моему, это вполне рабочая версия? Или не очень?

Фотография пожара на нефтебазе в Белгороде отсюда

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