Майк Тайсон объявил о выпуске конфет в форме ушей

Легендарный боксёр, бывший чемпион мира Майк Тайсон представил публике жевательные конфеты в форме ушей. Продукт под названием Mike Bites отсылает к бою с Эвандером Холифилдом, который произошел в 1997 году.

25 лет назад Тайсон откусил кусок уха соперника, что стало его своеобразной “визитной карточкой” и надолго перекрыло другие его достижения в массовом сознании. Впервые идею о производстве подобного продукта боксер озвучил в 2019 году, записывая свой подкаст Hotboxin’ With Mike Tyson.

Майк Тайсон был абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе с 1987 по 1990 годы. Его имя надолго вписано в мировой бокс за счет ряда убедительных побед и эффектных выступлений.

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