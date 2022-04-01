 

Ликеро-водочный завод в Кузбассе анонсировал начало выпуска коньяка

01.04.2022, 13:50, Новости дня
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Мариинский ликеро-водочный завод в Кемеровской области осенью запустит первое в регионе производство коньяка, ежегодно планируется выпускать от 40 тыс. литров алкогольного напитка под брендом «Ардели», сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса.

В министерстве сообщили, что завод «осенью 2022 года запустит линию производства коньяка бренда «Ардели» с объемом 4 тыс. дал (декалиторов) в год», отметив, что «на данный момент коньяк в Кузбассе не производится», передает ТАСС.

«Открытие позволит расширить ассортимент ликеро-водочной продукции, производимой в регионе, в том числе в направлении импортозамещения», – добавили там.

Инвестиции в данный проект на предприятии не раскрывают.

Мариинский ликеро-водочный завод был построен в 1900 году. Предприятие выпускает водку различных брендов и алкогольные настойки. По данным официального сайта завода, продукция завода реализуется во всех регионах России, а водка Beluga экспортируется более чем в 80 стран мира.

Отметим, что ранее США приняли решение ввести запрет на импорт водки из РФ в рамках санкций из-за событий на Украине.

Вместе с тем россиян предупредили о риске снижения импорта алкоголя. В частности, французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy временно приостановила поставки шампанского в Россию в связи с новым российским законом о маркировке «игристое вино» для бутылок шампанского.

При этом Moet Hennessy поставляла только около 1% игристых вин в страну.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему французы решили приостановить поставки своего элитного напитка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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