Переговоры делегаций РФ и Украины возобновились по видеосвязи

Делегации РФ и Украины возобновили переговоры в формате видеосвязи, сообщил глава представительства российской стороны, помощник президента Владимир Мединский.

«Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу – неизменны», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что на переговорах РФ с Украиной есть продвижения вперед, в том числе по вопросу внеблокового статуса Украины.

Очный раунд переговоров прошел 29 марта в Стамбуле. Российская сторона оценила итоги этого раунда как «позитивное движение вперед». РФ получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности.

Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

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