Минобороны продемонстрировало уничтожение украинских С-300
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Уничтожение зенитного ракетного комплекса ВСУ (ЗРК) С-300 высокоточным оружием сняли на видео с беспилотника, ролик опубликовало Минобороны.
«По зенитным ракетным комплексам С-300 ВСУ, развернутым на пусковых позициях в режиме боевого дежурства, был нанесен удар высокоточным вооружением. В результате точного попадания высокоточного артиллерийского боеприпаса пусковые установки ЗРК ВСУ уничтожены», – сообщило ведомство в своем паблике во «ВКонтакте».
В министерстве уточнили, что удар нанесли боеприпасом «Краснополь», передает ТАСС.
Ранее Минобророны показывало уничтожение опорного пункта вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью артиллерийского снаряда «Краснополь».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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