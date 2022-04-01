Минобороны продемонстрировало уничтожение украинских С-300

Уничтожение зенитного ракетного комплекса ВСУ (ЗРК) С-300 высокоточным оружием сняли на видео с беспилотника, ролик опубликовало Минобороны.

«По зенитным ракетным комплексам С-300 ВСУ, развернутым на пусковых позициях в режиме боевого дежурства, был нанесен удар высокоточным вооружением. В результате точного попадания высокоточного артиллерийского боеприпаса пусковые установки ЗРК ВСУ уничтожены», – сообщило ведомство в своем паблике во «ВКонтакте».

В министерстве уточнили, что удар нанесли боеприпасом «Краснополь», передает ТАСС.

Ранее Минобророны показывало уничтожение опорного пункта вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью артиллерийского снаряда «Краснополь».

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