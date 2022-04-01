 

Минобороны продемонстрировало уничтожение украинских С-300

01.04.2022, 13:50, Новости дня
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Уничтожение зенитного ракетного комплекса ВСУ (ЗРК) С-300 высокоточным оружием сняли на видео с беспилотника, ролик опубликовало Минобороны.

«По зенитным ракетным комплексам С-300 ВСУ, развернутым на пусковых позициях в режиме боевого дежурства, был нанесен удар высокоточным вооружением. В результате точного попадания высокоточного артиллерийского боеприпаса пусковые установки ЗРК ВСУ уничтожены», – сообщило ведомство в своем паблике во «ВКонтакте».

В министерстве уточнили, что удар нанесли боеприпасом «Краснополь», передает ТАСС.

Ранее Минобророны показывало уничтожение опорного пункта вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью артиллерийского снаряда «Краснополь».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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