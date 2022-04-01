 

Брюса Уиллиса лишили награды “Золотая малина” после новостей о его болезни

01.04.2022, 13:30, Разное
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Организаторы шуточной премии “Золотая малина” отозвали награду у Брюса Уиллиса, которую он получил за “худшую актерскую работу” в фильме “Звездный рубеж”. Такое решение было принято после официального сообщения о том, что актер страдает от расстройства речи – афазии (что это такое, специально для HELLO.RU объяснил эксперт). Сооснователи премии Джон Уилсон и Морис Мерфи заявили, что в свете поставленного Уиллису диагноза вручить ему такую премию было бы просто бестактно.

После долгих раздумий и размышлений мы приняли решение отменить премию “Золотая малина”, присужденную Брюсу Уиллису, из-за его болезни. Если чье-то медицинское состояние становится фактором, влияющим на актерскую работу, мы считаем недопустимым вручать “Золотую малину”, — сказали сооснователи антипремии.

Напомним, в этом году Брюс Уиллис стал триумфатором 42-й антипремии “Золотая малина”. Шуточная церемония награждения, которой отметили худшие достижения деятелей кинематографа за 2021 год, состоялась за день до “Оскара”. Организаторы не смогли определиться, какая из последних работ с Брюсом Уиллисом заслуживает приза, и посвятили ему специально созданную номинацию – “Худшая игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года”. Среди восьми картин, представленных к рассмотрению жюри, победила “Звездный рубеж”. 

В последствии оказалось, что “сомнительная работа актера” – результат стремительно развивающейся афазии. Впервые об этом заговорили в феврале этого года. А пару дней назад печальные новости подтвердили бывшая жена актера Деми Мур и их дочери Румер и Скаут. 

Брюс заканчивает карьеру, которая так много значила для него. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы так благодарны за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку. 

Мы проходим через это семьей как одно целое и хотели бы привлечь его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: “Живи на полную катушку”, и вместе мы планируем сделать именно это.

С любовью, Эмма, Деми, Румер, Скаут, Таллула, Мейбел и Эвелин, — написали они в соцсетях.



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