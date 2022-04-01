Почти все депутаты Госдумы подали декларации о доходах за 2021 год

В пятницу, 1 апреля, для депутатов Государственной Думы истекает срок подачи декларации о доходах и имуществе за прошлый год. Соответствующие документы уже подготовили 443 парламентария. Об этом сообщается на официальном сайте ГД.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил коллегам о необходимости подать декларации в установленный срок. Политик сослался на федеральный закон о статусе депутата, в котором говорится о том, что 1 апреля – последний день для подачи сведений о доходах, расходах и имуществе. “Моим коллегам, которые еще не отчитались, могу посоветовать: сдайте декларации в срок”, – писал спикер в своем телеграм-канале.

В течение 14 рабочих дней информация о доходах и имуществе депутатов станет известна общественности. Данные будут опубликованы на официальном сайте Государственной Думы после того, как их проверят.

Напомним, недавно декларацию о доходах подал президент России Владимир Путин. Об этом рассказывал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Данные о заработке и имуществе главы государства также будут представлены в течение двух недель.