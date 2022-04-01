Влюбился с первого взгляда и бросил с младенцем: что стало с родившей Козловскому дочь актрисой

Данила Козловский известен не только как один из самых успешных российских актеров, но и как любимчик женщин. Пока зрительницы восхищались его обаянием и харизмой у телевизора, он активно устраивал свою личную жизнь, то и дело меняя звездных подружек. В последнее время знаменитости приписывают роман с коллегой Оксаной Акиньшиной, но счастью потенциальных влюбленных радуются далеко не все. Не так давно Данила Козловский расстался с Ольгой Зуевой, которая подарила ему дочку. Теперь многие считают ее жертвой в этой истории.

Козловский и Зуева встретились на одной из вечеринок в 2014 году. На тот момент Ольга успела добиться успехов как модель, но только начинала делать первые шаги в актерской карьере. В день знакомства девушка выглядела неважно: опухшая после стоматолога щека, неудачная стрижка, пальто не по размеру… Тем не менее Данила влюбился в нее с первого взгляда.

Нельзя сказать, что Ольга попала в ловушку чар знаменитости. На момент их встречи Козловский уже купался в лучах славы после выхода “Легенды №17”, но Зуевой до его популярности не было никакого дела. Актер покорил ее своей внутренней чистотой, которой редко могут похвастаться успешные и известные люди. Вскоре у Ольги и Данилы закрутился роман, который они поначалу тщательно скрывали.

Спустя время возлюбленные начали появляться на публике как пара, а потом стали партнерами и в работе. В 2018 году Зуева срежиссировала драму “На районе” и сняла в нем возлюбленного, а после сыграла в его фильме “Тренер”. Со временем Ольга смирилась, что вокруг ее любимого то и дело вьются красивые женщины, и перестала давать волю ревности, а в 2020 году подарила ему дочку Оду Валентину. Поклонники ждали, что красивая пара вот-вот поженится, но этого не случилось. Вскоре после появления на свет девочки отношениям пришел конец. Существует мнение, что это произошло из-за Оксаны Акиньшиной.

Слухи о романе актера с Акиньшиной появились еще до того, как он расстался с Зуевой. Многие до последнего не верили в сплетни, списывая их на ажиотаж вокруг совместной работы актеров над фильмом “Чернобыль”. Однако весной 2021 года Данила объявил, что давно расстался с Ольгой. Режиссер заявил, что поступил несправедливо по отношению к возлюбленной, но не стал раскрывать все подробности. Слухи о его романе с Акиньшиной после такого признания разгорелись с новой силой.

Многие ждали, что Зуева как-то прокомментирует расставание, но она практически перестала давать о себе знать. О карьере Ольги, как и о личной жизни, ничего не известно. Сейчас актриса живет в США вместе с дочкой, которую Данила иногда навещает. Козловский души не чает в своей наследнице, однако приезжать в гости у него получается не так часто, как хотелось бы.