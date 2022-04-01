Мнение: О сенсационном возвращении Анатолия Чубайса… Зачем?

Признайтесь честно, вот такого кульбита и такого фортеля вы точно не ожидали, правда?

А российский президент Владимир #Путин ещё раз всем доказал и показал, кто сегодня на планете является настоящим мастером «хитрых планов» и победных многоходовочек. А это ведь ещё даже не мительшпиль.

Короче, бывший глава «Роснано» и бывший спецпредставитель президента России по «климатической» повестке Анатолий Чубайс, якобы тайком сбежавший из страны в Турцию… возвращается домой. И не просто так, а с практическим результатом и… с предстоящим новым назначением.

А вы как хотели? Такие люди просто так не исчезают!

Короче говоря, все «патриоты», бурно радуясь бегству некогда всесильного управленца, совершенно упустили из виду один факт. Из Москвы Анатолий Чубайс направился прямиком в Стамбул. Хотя, казалось бы, что ему делать в турецком захолустье, когда (и если) ждёт его солнечный штат Майами? Ну ведь не обеднел же он до уровня немецкого пенсионера, чтобы зимовать на берегу Босфора?

Разгадка проста. Меньше, чем через неделю в турецком городе с православными корнями состоялись известные переговоры. В которых с российской стороны принимали участие не только члены официальной делегации. Миллиардер Роман Абрамович, например, засветился. И тут стоит напомнить, что «шерпы» прибывают на важные встречи всегда за 5-7 дней до её начала.

Конечно, опытный политик Анатолий Чубайс постарался «не светиться». Но его роль в тех переговорах заслуживает некоторого комментария. Основной камень преткновения был не в нейтральном статусе, не в территориальных уступках, а исключительно в денежных компенсациях. С противной стороны предъявили счёт на триллион долларов. Мол, ровно столько составил уже ущерб экономике. Но неофициально дали понять, что готовы ограничиться и половиной суммы. Плюс 5% «откат».

На самом деле, это годный компромисс. Всем известно, что после перевода газовых контрактов на расчёты в рублях американский #доллар превратится в ничего не стоящий фантик. Но не сразу. Об этом, кстати, даже в #МВФ сказали. Просто нужно немного подождать.

Но вот как раз именно ждать та сторона не была готова. Ну, мало ли, «майдан» там очередной. Или просто шальная пуля. Лучшие деньги — быстрые деньги.

И вот тут очень кстати выступил дуэт Чубайс-Абрамович. Самый ловкий проныра и самый пронырливый миллиардер. Солировал, конечно же, Анатолий Борисович. И он сделал делегатам заранее согласованное с Кремлём предложение, от которого те не смогли отказаться. Да и как тут откажешься?

Суть предложенного была такова. Анатолий Чубайс возвращается в Москву, занимает новую высокую должность и проводит новую массовую приватизацию. На кон выставляется всё: «Газпром», «Роснефть», ВТБ, Сбер и т.д. Процесс идёт так, как этот ваучерный умеет. К этой приватизации без ограничений и в режиме наибольшего благоприятствования допускаются все «запоребриковые» миллиардеры. Ну, там Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Владимир Зеленский. Давид Арахмия тоже не будет обижен. Взамен снимаются все претензии по репарациям и контрибуциям, а также по территориям. То есть, результат win-win, который ещё несколько дней назад казался невозможным. И согласие #США на территориальные уступки было получено.

«Я приглашаю вас, господа, делать взносы… То есть, приватизировать всю Россию. Роман Аркадиевич подтвердит мои полномочия», — по слухам, именно так закончил формулировать интересное предложение Анатолий #Чубайс, внимательно посмотрев на коллегу. Роман Абрамович надулся и наклонил голову. Тут даже самые несмышлёные члены делегации сразу всё поняли…

Это честная сделка. Каждому — своё. «Альтернативой массовой приватизации приблизительно всего могут быть только талоны приблизительно на всё», — прокомментировал Анатолий #Чубайс новый «хитрый план», одобренный на самом верху. Он также добавил, что «не все ошибки можно исправить сразу, но похвально уже само стремление их исправлять». С чем все участники переговоров в Стамбуле дружно согласились.

И вот теперь Анатолий Чубайс возвращается в Москву для реализации плана. По непроверенной информации из анонимных источников, пожелавших остаться неназванными, он займёт пост специального помощника президента России по вопросам приватизации. И в этом качестве будет в том числе помогать Владимиру Путину грамотно составить инвестиционный портфель из приватизируемых активов. Ведь после 2036 года жизнь точно не заканчивается.

Только одно тут интересно, на самом деле. Что же теперь скажут Ротшильды, опять проигравшие Рокфеллерам?

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