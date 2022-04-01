Подразделения ЛНР блокировали окраины населенных пунктов Кременная и Метелкино

Подразделения ЛНР в ходе наступления блокировали окраины населенных пунктов Кременная и Метелкино, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения Луганской народной республики, продолжая наступление, блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино», – ци ирует ТАСС Конашенкова.

По его словам, за ночь уничтожены до 40 украинских националистов, действовавших в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады, одна артиллерийская батарея, две БМП и четыре автомобиля различного назначения.

Генерал отметил, что подразделения ЛНР продолжают наступление, вышли на окраины населенных пунктов Кременная и Метелкино.

«Подразделения Луганской народной республики, продолжая наступление, блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино. За ночь уничтожено до 40 украинских националистов, действовавших в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады, одну артиллерийскую батарею, две БМП и четыре автомобиля различного назначения», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

—