Губернаторы новой волны представили пакеты мер поддержки экономики регионов

В регионах губернаторов новой волны разработали пакеты мер поддержки предпринимателей и граждан в новых экономических реалиях. По инициативе президента главы регионов получили дополнительные полномочия для оперативного принятия решений.

Так, в пакет мер, разработанный в Мурманской области, включен широкий перечень решений для сферы промышленности. Ключевые производства региона поддержат за счет субсидий на возмещение затрат и госгарантий по кредитам или облигационным займам. Сохраняется возможность получить льготный кредит по ставке 11% годовых, возобновляется механизм специального инвестиционного контракта. Введена новая форма поддержки предприятий – право на использование инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Среди мер поддержки промышленности нефинансового характера – содействие предприятиям, ориентированным на экспорт, в поиске новых логистических цепочек и заключении договоров на поставку продукции.

Кроме того, предприниматели Мурманской области могут получить грант размером до 1 миллиона рублей в рамках конкурса «Губернаторский стартап».

Также в регионе пристальное внимание уделено мерам социальной поддержки. «Введены дополнительные выплаты на детей от 8 до 17 лет, профинансированы программы по созданию дополнительных рабочих мест в регионе, приняты программы профессионального обучения, сохранены льготные ипотечные программы на прежних уровнях. Практически каждый житель региона подпадает под программы социальной поддержки», – отметил политический аналитик Петр Колчин.

Увеличена и «зарплата мамы» – региональная ежемесячная выплата на первенца до 1.5 лет. Принято решение увеличить ее размер до 14.715 рублей и поднять возраст мам, которые могут получать выплату, до 30 лет.

Пакет мер региональной поддержки граждан и предпринимателей также разработан в Белгородской области. Особое внимание губернатор Вячеслав Гладков уделил социальному блоку. Регион принял решение компенсировать детским садам, школам, учреждениям социальной защиты и здравоохранения разницу между предыдущей и актуальной ценой на продукты. Дополнительное финансирование в объеме 20 миллионов рублей выделено на закупку молочных смесей. Гладков также анонсировал реализацию единовременной выплаты в размере 50 тыс. рублей для семей, родивших пятого и последующего ребенка.

Отдельное внимание в регионе уделяется поддержке предприятий. Сформировано две субсидии: на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам на инвестиционные цели и (или) на пополнение оборотных средств, а также на возмещение части затрат, связанных с уплатой комиссии за предоставление банковской гарантии на обеспечение аванса по госконтрактам.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о помощи малому и среднему бизнесу. Среди мер поддержки — предоставление на 2022 год налоговых каникул, снижение ставок УСН, выделение субсидий на поддержку занятости для предприятий наиболее сильно пострадавших отраслей, введение налоговых льгот для социальных предпринимателей по УСН, направление около 1 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Значительный объем финансирования будет направлен на поддержку промышленных проектов по замещению импорта. 150 млн рублей нацелены на реализацию региональной программы льготного кредитования аграриев.

В Нижегородской области создан Региональный центр компетенций по продвижению отечественного ПО, формируется реестр недоступного ПО и ведется разработка цифрового маркетплейса отечественных решений.

Меры поддержки экономики регионов, предложенные губернаторами новой волны, характеризуются комплексностью нацеленностью на перспективное развитие ключевых отраслей экономики. В фокусе внимания глав субъектов федерации – интересы граждан, промышленных предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса.

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