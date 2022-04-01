 

“С меня достаточно!”: Джим Керри заявил о завершении актерской карьеры

01.04.2022, 12:05, Разное
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После недавнего скандала на премии “Оскар” с участием Уилла Смита, Джим Керри, похоже, совсем разочаровался в киноиндустрии. Спустя четыре дня после инцидента, который Керри назвал “тошнотворным”, комик сделал неожиданное заявление во время пресс-дня, посвященному выходу анимационного фильма “Соник 2 в кино”. Джим заявил, что решил завершить свою актерскую карьеру и уйти на пенсию. 

Я ухожу на пенсию. Я говорю довольно серьезно. Мне очень нравится моя спокойная жизнь, я очень люблю рисовать на холсте, очень люблю свою духовную жизнь и я чувствую, что время пришло. С меня достаточно! – сказал Керри в разговоре с Кэтрин Гувер, ведущей Access Hollywood.

Джим Керри

Актер добавил, что решение это окончательное, но не бесповоротное. Керри допустил, что в будущем может вернуться в кино. Но только при условии, если ему предложат проект, который будет “действительно важен для людей”. Таким Джим считает байопик о королеве кантри Долли Партон. Кстати, сама певица уже выражала свое желание видеть Керри в роли ее музыкального партнера Портера Вагонера .

Напомним, свою карьеру Джим Керри начинал со стендапов в клубах Торонто. Там его заметили продюсеры американского комедийного телесериала “В живом цвете”. Он пригласили Керри на одну из главных ролей, ставшую началом большого пути актера в мире кино.  После кассового успеха “Эйс Вентура: Розыск домашних животных” в 1994 году быстро последовала череда настоящих хитов. В их числе “Маска”, “Тупой и еще тупее”, “Бэтмен навсегда” и “Лжец, лжец”, которые еще больше укрепили Джимма в статусе одного из самых успешных комедийных актеров.



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